MotoGP Triplé espagnol sur le circuit de Sepang en Malaisie

ATS

26.10.2025 - 09:06

Alex Marquez a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang.

Alex Marquez a remporté le GP de Malaisie dimanche.
Alex Marquez a remporté le GP de Malaisie dimanche.
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 09:06

26.10.2025, 09:49

L'Espagnol était assuré depuis la veille de terminer deuxième du championnat du monde de MotoGP derrière son frère Marc déjà titré.

Le pilote Ducati-Gresini a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), deuxième à 2''676 et qui égale sa meilleure performance dans l'élite. Joan Mir (Honda), champion du monde en 2020, complète un podium 100% espagnol à l'issue de cette 20e des 22 manches de la saison.

Parti en pole position et vainqueur du sprint samedi, le double champion du monde Francesco Bagnaia a abandonné à trois tours de la fin, visiblement victime d'un problème sur sa Ducati alors qu'il était 3e. L'Italien laisse ainsi la 3e place du classement général à son compatriote Marco Bezzecchi, pourtant seulement 11e dimanche.

Blessés, Marc Marquez (Ducati) et le champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie.

