La lutte pour le titre mondial continue de s'intensifier en Formule 1. Max Verstappen, qui avait 104 points de retard à la fin août, en a rattrapé 68. Qu'est-ce qui parle en faveur du champion en titre, d'Oscar Piastri ou du nouveau leader du championnat Lando Norris?

Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri : qui remportera le titre mondial ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La fascinante remontée de Max Verstappen a été légèrement freinée dimanche par sa troisième place au Mexique, mais le quadruple tenant du titre s'est à nouveau rapproché de la tête pour n'accuser plus que 36 longueurs de retard sur Lando Norris.

Depuis sa course à domicile aux Pays-Bas, qu'il avait terminée au 2e rang derrière Oscar Piastri, il a rattrapé 68 points en six week-ends. Il reste encore quatre Grands Prix et deux courses de sprint à disputer, soit un total de 116 points à inscrire au maximum.

Même si Lando Norris a envoyé un signal fort dimanche en remportant sa sixième victoire de la saison, McLaren ressent le vent contraire avant les quatre dernières manches à São Paulo, Las Vegas, au Qatar et à Abou Dhabi le 7 décembre.

Norris, le leader

Nombreux sont ceux qui avaient déjà écarté Lando Norris de la course au titre: pas assez rapide, pas assez constant, trop sujet aux erreurs. Mais il est de retour, et de quelle manière! Dimanche, il a délogé Piastri de la 1re place du classement des pilotes après 189 jours de «règne», grâce à une victoire souveraine à Mexico City.

Dans la lutte pour le titre, l'Anglais a surtout un avantage sur son coéquipier de deux ans son cadet: l'expérience du duel direct avec Verstappen. L'année dernière déjà, il avait tenté de stopper le Néerlandais. La lutte fut intense, y compris verbalement. Leur amitié en avait souffert, mais Verstappen s'était finalement imposé.

Comme Verstappen, Norris a récemment repris des points à Piastri, profitant de la liberté que lui accorde McLaren. Depuis son abandon à Zandvoort, il semble plus relâché. On ne ressent plus les doutes qu'il exprime ouvertement d'habitude. Il y a actuellement plus d'arguments en faveur de Norris que de Piastri.

Piastri en perte de vitesse

Deuxième du classement des pilotes à 1 point de Norris, Oscar Piastri est le plus jeune dans la course au titre. A 24 ans, il ne dispute que sa troisième saison de Formule 1. Formé chez Renault, il a finalement débuté dans la catégorie reine avec McLaren. A l'époque, alors qu'il n'avait que 21 ans, il avait démenti via les réseaux sociaux une communication du constructeur français sur un prétendu engagement – un avant-goût de sa détermination.

Avec sept victoires, Piastri est celui qui a remporté le plus grand nombre de Grands Prix parmi les trois candidats au titre. Mais depuis Monza, où il avait été autorisé à dépasser Norris sur ordre de son écurie, les choses ne vont pas bien. Aucune victoire, aucun podium lors des quatre dernières courses. Ses erreurs, combinées à sa faiblesse en qualifications, ne plaident guère en faveur de l'Australien pour le moment. Au Mexique non plus, il n'a pas manoeuvré comme un futur champion du monde.

Verstappen pour la passe de cinq

A 28 ans, Max Verstappen vit sa onzième saison en Formule 1, avec à la clé quatre titres de champion du monde (2021, 2022, 2023 et 2024) et 68 succès en Grand Prix. C'est Verstappen qui a mis fin à l'ère de Lewis Hamilton avec Mercedes en 2021, lors d'un final au suspense insoutenable, favorisé il est vrai par une décision controversée du directeur de course de l'époque.

On ne voit désormais plus guère le pilote au tempérament de feu des années précédentes. Le rêve d'un cinquième titre consécutif a longtemps semblé s'évanouir, mais Max Verstappen s'est battu pour revenir. L'engagement de Laurent Mekies à la place du puissant chef d'équipe Christian Horner a sensiblement changé l'ambiance chez Red Bull. Six podiums lors des six dernières courses, dont quatre victoires, voilà qui plaide en sa faveur.

Mais le quadruple champion en titre ne peut pas compter que sur ses propres moyens. Il aura besoin de l'aide de Mercedes ou de Ferrari, et devra espérer que les pilotes McLaren se prennent des points l'un à l'autre. On en saura plus les 8 et 9 novembre à São Paulo, où un sprint est prévu le samedi.