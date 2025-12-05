La saison 12 de formule E démarre samedi à Sao Paulo. Trois pilotes suisses sont engagés, à savoir le Vaudois Sébastien Buemi (Envision), le Genevois Edoardo Mortara (Mahindra) et le Bernois Nico Müller (Porsche).

Sébastien Buemi a retrouvé les joies du podium en Formule E l'année dernière. sda

Keystone-SDA ATS

Pas moins de 17 courses sont prévues d'ici Londres, où auront lieu les deux derniers e-Prix de l'exercice (15/16 août). Le peloton est constitué par 10 équipes qui alignent chacune un duo de pilotes. Ce sera le dernier championnat dans lequel les monoplaces Gen3 Evo seront utilisées. La Gen 4 prendra le relais ensuite.

Comme souvent en formule E, il semble difficile de faire des pronostics, la hiérarchie pouvant changer d'une course à l'autre. Tenant du titre, le Britannique Oliver Rowland (Nissan) fera sans doute partie des candidats à sa succession.

Un Buemi gagnant

Côté suisse, Sébastien Buemi a renoué avec la victoire la saison dernière en gagnant à Monaco. Il a ainsi mis fin à cinq ans de disette dans la catégorie. Avec 14 victoires à son actif, le Vaudois partage le record avec le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar).

L'Italo-Suisse Edoardo Mortara compte pour sa part 6 succès. Il voudra rebondir après une dernière saison décevante, sans le moindre podium. Enfin, Nico Müller débarque cette année chez Porsche et devrait avoir un matériel plus compétitif que lors des dernières années. Le Bernois n'est monté qu'une fois sur le podium dans sa carrière en formule E, à Valence en 2021.