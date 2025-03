La Formule 1 entame ce week-end à Melbourne la 75e saison de son histoire. Les ingrédients semblent réunis pour que ce millésime soit de grande qualité dès le Grand Prix d'Australie.

Max Verstappen vise un 5e titre consécutif en F1. KEYSTONE

Lors de la deuxième moitié de championnat 2024, pas moins de sept pilotes de quatre écuries différentes ont fini sur la plus haute marche du podium au fil des courses. Les écarts ont donc eu tendance à se rétrécir. Et comme la réglementation est restée quasi la même avant la nouvelle ère prévue dès 2026, il est tentant de penser que le championnat sera palpitant.

Les points d'intérêt ne manquent pas. Entre la quête d'un cinquième titre consécutif pour Max Verstappen (Red Bull-Honda), l'arrivée hyper médiatisée de Lewis Hamilton chez Ferrari avec l'espoir d'une inédite huitième couronne mondiale, ou encore la confirmation attendue des McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri, il y aura de quoi alimenter les conversations entre fans de la discipline reine du sport automobile.

La menace orange

Sacrée chez les constructeurs l'an dernier, McLaren n'a plus remporté le titre des pilotes depuis 2008, quand Hamilton avait ouvert son palmarès mondial au bout du suspense. L'écurie de Woking semble bien armée pour y parvenir cette année, mais elle devra bien gérer la concurrence interne et surtout éviter les erreurs stratégiques commises en 2024.

«Nous n'avons plus d'excuses. Nous avons prouvé l'année dernière que nous avions tout ce qu'il fallait pour nous battre au sommet et être les meilleurs. Si nous ne le sommes pas en début de saison, c'est que nous ne sommes pas assez bons», a affirmé Norris sur le site internet officiel de la F1.

Red Bull dans le doute

En cette dernière année avant le grand chamboulement technique de 2026, où les moteurs et les châssis seront très différents, les acteurs du paddock s'attendent logiquement à une convergence des performances et donc à un resserrement de la hiérarchie. Les trois jours d'essais de pré-saison à Bahreïn fin février tendent à montrer que McLaren dispose d'une longueur d'avance sur Red Bull, Ferrari et Mercedes, ses trois principaux adversaires qui ont d'ailleurs reconnu cette supériorité.

«Nous avons encore du travail. Les autres équipes veulent aussi progresser, je pense donc que pour l'instant, une écurie est clairement devant. Cette équipe est orange», a estimé la semaine dernière Verstappen à la télévision néerlandaise, en référence à McLaren.

Engouement sans précédent

Ferrari affichait pour sa part une certaine prudence après le roulage sur le circuit de Sakhir, mais non dénuée de confiance. Le monégasque Charles Leclerc, qui voit arriver Lewis Hamilton à ses côtés, estime aussi que McLaren sera l'équipe

Le transfert du Britannique dans les rangs de la Scuderia a suscité un engouement sans précédent et engendré d'énormes attentes chez les tifosi. Le pilote de 40 ans a en tout cas montré un enthousiasme étonnant pour un vétéran. Pour le dernier défi de sa carrière après 12 saisons chez Mercedes, Hamilton, qui ambitionne de devenir le pilote le plus titré de l'histoire devant Michael Schumacher, semble s'adapter rapidement.

«Jusqu'à présent, j'aime vraiment piloter cette voiture. J'ai hâte de prendre la piste avec cette écurie extraordinaire. Je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous battre pour le titre mondial», a-t-il jugé. Ferrari espère décrocher enfin une couronne qui la fuit depuis 2007 chez les pilotes et 2008 chez les constructeurs.

Le pari Antonelli

II faudra aussi garder un oeil sur Mercedes, qui rêve de retrouver les sommets. George Russell sera le leader d'une équipe dans laquelle les débuts du jeune rookie italien Andrea Kimi Antonelli seront scrutés avec intérêt. Toto Wolff, le patron des Flèches d'argent, espère bien avoir déniché un digne successeur à Hamilton.

Antonelli ne sera pas le seul pilote à débuter en F1. Les autres nouveaux évolueront d'une part chez Racing Bulls-Honda pour le Français Isack Hadjar, et chez Sauber-Ferrari pour le Brésilien Gabriel Bortoleto.