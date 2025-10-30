  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une page se tourne Un champion du monde de Formule 1 va prendre sa retraite

ATS

30.10.2025 - 14:08

Jenson Button (45 ans) mettra fin à sa carrière de pilote le 8 novembre lors des 8 Heures de Bahreïn. L'Anglais évolue en WEC depuis deux saisons avec le team Jota.

Jenson Button veut passer plus de temps en famille.
Jenson Button veut passer plus de temps en famille.
ats

Keystone-SDA

30.10.2025, 14:08

30.10.2025, 14:16

Champion du monde de formule 1 en 2009, Button a remporté 15 Grands Prix dans la discipline reine du sport automobile. Il y a passé 18 saisons jusqu'à fin 2016. Depuis, le Britannique s'est essayé à d'autres plaisirs comme l'endurance – il a notamment disputé les 24 Heures du Mans -, le rallycross ou l'Extreme E.

«Ce sera ma dernière course. J'ai toujours aimé Bahreïn, c'est un circuit amusant, et je vais en profiter autant que possible, car ce sera la fin de ma carrière de pilote professionnel», a-t-il expliqué. Père de deux jeunes enfants, Button veut passer plus de temps en famille, et le rythme d'un championnat tel que le WEC ne correspond plus à ses priorités actuelles.

Endurance auto. Le champion du monde de F1 2009 de retour

Endurance autoLe champion du monde de F1 2009 de retour

Les plus lus

Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
Le public français fait des siennes, un joueur «se venge» avec brio
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
Éboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne
«C'est un désastre» - Un voilier endommagé par le survol d'un avion
Michel Drucker : «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt»