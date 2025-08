La Formule 1 est en vacances pour quatre semaines. Malgré la domination des pilotes de l'équipe McLaren, les discussions vont bon train grâce aux feuilletons Red Bull et Lewis Hamilton.

Rien ne va plus pour Lewis Hamilton. ats

La F1 a souvent été le théâtre d'affrontements entre pilotes d'une même équipe. Les collisions entre coéquipiers, comme entre Sebastian Vettel et Mark Webber chez Red Bull ou encore entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg chez Mercedes, sont restées dans les mémoires.

Oscar Piastri et Lando Norris semblent pourtant rompre avec cet héritage de duels fratricides. Lors du Grand Prix du Canada, une manœuvre irréfléchie de Norris a provoqué un accrochage. Pourtant, pas de discorde, ni de climat empoisonné. Surtout, les responsables de l'équipe McLaren ont maintenu leur décision de «laisser la voie libre» aux deux coureurs dans la course au titre.

Un bilan impressionnant

C'est un signe supplémentaire que l'écurie ne craint plus personne. L'équipe orange a remporté 11 victoires en 14 Grands Prix. Elle s'est assurée 24 podiums sur 28 possibles et compte deux fois plus de points au classement par équipes que ses deux premiers poursuivants réunis.

Dans le camp Red Bull, on a longtemps espéré avoir son mot à dire dans la course au titre. Max Verstappen a entretenu cet espoir, grâce à ses victoires aux Grands Prix du Japon et d'Émilie-Romagne. Mais l'écart actuel de 97 points entre le quadruple champion du monde et le leader du classement des pilotes, l'Australien Oscar Piastri, a sonné le glas des espérances du Néerlandais.

Une situation compliquée sur les circuits qui a eu des répercussions concrètes à l'interne. La mise à l'écart du directeur de l'équipe Christian Horner a surpris, tant par le moment choisi que de l'intronisation du Français Laurent Mekies à sa place. Même Verstappen semble en proie au doute, lui qui n'a confirmé sa présence dans l'écurie la saison prochaine que la semaine dernière après plusieurs semaines où des rumeurs l'envoyaient chez Mercedes.

Hamilton grand perdant

Ces derniers jours, Lewis Hamilton a également été au centre de l'attention. Parce qu'il s'est remis en question en tant que pilote, qu'il s'est qualifié d'"inutile» et qu'il a suggéré à ses supérieurs de la Scuderia Ferrari de changer de pilote, de nombreux observateurs estiment que la fin de la carrière du septuple champion du monde anglais est proche.

Son écurie n'a en effet pas encore remporté de Grand Prix cette année. La deuxième place au classement des équipes n'est qu'une maigre consolation.

Enfin, l'équipe Sauber peut être satisfaite du déroulement de la saison. Des résultats probants lors des six derniers week-ends de course, avec la troisième place de Nico Hülkenberg au Grand Prix de Grande-Bretagne, témoignent de la bonne direction prise à Hinwil avec les adaptations apportées à la voiture. Tout ceci est de bon augure avant le passage sous la bannière Audi en 2026.