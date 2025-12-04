  1. Clients Privés
GP d'Abu Dhabi La F1 n'avait plus vu un tel suspense depuis 2010

ATS

4.12.2025 - 10:40

Qui de Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sera sacré champion du monde de Formule 1 dimanche soir? Ces trois pilotes vont se livrer une ultime bataille à Abu Dhabi, épilogue d'une saison marquée par le retour du suspense au sommet.

C'est qui Max Verstappen ?

C'est qui Max Verstappen ?

Max Verstappen, pilote hors-normes, pourrait bien chambouler l'issue du championnat de Formule 1 ce week-end au GP d'Abou Dabi et remporter son 5eme titre consécutif !

03.12.2025

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:40

Si Verstappen (Red Bull-Honda) vise à 28 ans un cinquième titre consécutif – exploit que seule la légende Michael Schumacher avait réussi entre 2000 et 2004 – ses deux rivaux de chez McLaren-Mercedes espèrent décrocher leur premier sacre mondial. Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur Verstappen et 16 sur son équipier australien Piastri, alors que 25 points restent à attribuer à Abou Dhabi.

Formule 1. «Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»

Formule 1«Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»

Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, qu'importe le résultat de ses concurrents. «L'année dernière, nous visions le championnat constructeurs ici, et cette année, (...), nous visons un autre championnat (pilotes cette fois, ndlr), c'est incroyable de voir tout ce que nous avons accompli», a savouré Norris, vainqueur de la dernière édition d'un GP qui était une chasse gardée de Verstappen depuis 2020.

Regain de forme

Le duo McLaren, assuré de conserver son titre chez les constructeurs depuis début octobre, devra se méfier de l'ogre Verstappen justement, qui n'a cessé de réduire l'écart au général ces dernières semaines. Distancé de plus de 100 points à la fin de l'été, le Néerlandais – qui dominait outrageusement le plateau depuis 2022 – s'est relancé dans la course au titre à la faveur d'un regain de forme qu'il ne pensait plus possible, conjugué aux ratés de ses rivaux.

Au Qatar par exemple, le pilote Red Bull a profité dimanche dernier d'une erreur stratégique de McLaren pour remporter le GP – une course qu'il devait absolument gagner afin de rester dans la course au titre. Une semaine plus tôt, le duo McLaren avait déjà perdu gros après avoir été disqualifié du Grand Prix de Las Vegas en raison d'une monoplace ayant été jugée non conforme par les commissaires alors qu'il avait terminé dans le Top 4. Une erreur qui, là encore, a largement profité à Verstappen, victorieux dans la cité du jeu.

GP du Qatar. Max Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

GP du QatarMax Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

Une première depuis 2010

Avec encore trois candidats pour un titre à l'aube du dernier acte, la F1 n'avait plus connu un tel scénario depuis 2010 Sebastian Vettel avait alors arraché le sacre à trois autres prétendants encore en lice lors de la dernière course de l'année, déjà à Abou Dhabi.

Le titre de vice-champion du monde chez les constructeurs sera également attribué dimanche. Mercedes est favorite avec 33 points d'avance sur Red Bull, troisième, et un maximum de 43 encore disponibles. L'enjeu est de taille puisque le classement final de la saison détermine la part des revenus de la F1 reversée aux écuries: mieux elles sont classées, plus leurs primes sont élevées.

