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Motocross Un pilote helvétique tire la sonnette d’alarme

ATS

28.5.2026 - 12:34

Jeremy Seewer tire la sonnette d'alarme en plein milieu de la saison de motocross. Le Zurichois et Ducati se séparent avec effet immédiat après des résultats décevants, ont annoncé les deux parties.

Jeremy Seewer ne pilotera plus sa Ducati.
Jeremy Seewer ne pilotera plus sa Ducati.
ats

Keystone-SDA

28.05.2026, 12:34

28.05.2026, 14:01

Le projet de Seewer avec le constructeur italien en MXGP, la catégorie reine du motocross, s'est donc soldé par un échec retentissant après à peine un an. Si Ducati a connu de grands succès en MotoGP, ses performances en motocross sont jusqu'à présent restées bien en deçà des attentes.

Après avoir tout de même décroché deux podiums lors de la dernière saison, Seewer est resté cette année nettement en dessous de son potentiel lors des six premiers week-ends de course. Une 12e place lors du GP de Frauenfeld a constitué son meilleur résultat.

Au classement du championnat du monde, le pilote de Bülach, n'occupe que la 22e place après six des 17 Grands Prix, ce qui est bien loin des ambitions d'un pilote qui a déjà terminé trois fois deuxième du championnat du monde MXGP chez Yamaha et Kawasaki. L'avenir de Jeremy Seewer, qui aura bientôt 32 ans, reste incertain.

Motocross. Éloigné des meilleurs, Seewer en peine à Frauenfeld

MotocrossÉloigné des meilleurs, Seewer en peine à Frauenfeld

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