Un pilote suisse pète les plombs et s’en prend à un concurrent !

Le pilote amateur suisse Gino-Generoso Forgione s’en est violemment pris à un concurrent samedi lors de la course Road To Le Mans 2, en préambule des 24 Heures du Mans.

Image incroyable : lors de la course Road to Le Mans 2, Gino-Generoso Forgione (Ferrari n°21) s’en prend violemment à la Ferrari n°23 de Joseph Mayola Comadira après une collision !



Scène lunaire au Mans ! La deuxième course de la Road To Le Mans, épreuve de la Michelin Le Mans Cup qui se disputait samedi avant le départ des 24 Heures du Mans donné à 16h00 par Roger Federer, a été marquée par une altercation improbable entre un pilote helvétique et son adversaire.

La Ferrari n° 21 (AF Corse) conduite par Gino-Generoso Forgione a ainsi été percutée par la Ferrari n° 23 (Biogas Motorsport) de l’Espagnol Josep Mayola Comadira dans un virage en début de course. Les deux voitures étant trop endommagées, les deux coureurs ont été contraints à l’abandon. Un coup du sort qui rendu fou le Suisse de 61 ans !

Ce dernier a en effet bondi hors de son bolide pour aller donner plusieurs coups de pied et de poing sur celui de son concurrent hispanique, qui est resté à l’intérieur de son véhicule. Les commissaires de piste ont alors dû s’interposer et retenir l’homme originaire de Lutry, dans le canton de Vaud.

Une Suissesse l’emporte

À noter néanmoins que l’honneur du sport automobile suisse a été sauvé par la Vaudoise Lena Bühler, qui s’est imposée avec son coéquipier italien Matteo Quintarelli (Toyota n° 50, 23Events Racing) dans la catégorie LMP3. En GT3, celle de Forgione, la victoire est revenue à la Mercedes n° 65 (Team Motopark) de l’Allemand Heiko Neumann et de l’Autrichien Lukas Dunner.

