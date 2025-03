Le Britannique Lewis Hamilton a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Chine, deuxième manche de la saison sur 24. Il s'agit de la première victoire du septuple champion du monde avec Ferrari, qu'il a rejoint en début d'année.

Lewis Hamilton a remporté le sprint du GP de Chine. EPA

Keystone-SDA ATS

Auteure d'un très bon départ depuis la pole position, la nouvelle recrue de la Scuderia a mené de bout en bout cette course de 19 tours (contre 56 pour le GP dimanche). Hamilton a devancé de près de 7 secondes l'Australien Oscar Piastri (2e), le tenant du titre néerlandais Max Verstappen se classant quant à lui 3e.

«Je me suis senti très à l'aise aujourd'hui (...), je ne ressens pas de pression, je sais que l'équipe veut gagner et que cela signifie tout pour elle», a savouré le vainqueur pour son deuxième week-end au côté de la légendaire écurie italienne, qu'il a rejointe en début d'année après douze saisons chez Mercedes.

Lewis Hamilton a ainsi offert à Ferrari sa première victoire sur une course sprint. Son compatriote George Russell (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le Top 5 de cette course qui offre des points au championnat: de 8 points pour le premier à 1 pour le 8e.

L'autre McLaren, celle du leader au championnat Lando Norris, a terminé à la 8e position. Sixième sur la grille de départ, le Britannique a commis une erreur dans les premiers instants de la course, rétrogradant dans la hiérarchie. Au général, Norris reste tout de même en tête mais voit revenir Verstappen à 2 points.

Les Sauber loin du compte

Les Sauber-Ferrari ont par ailleurs manqué leur affaire dans ce sprint, six jours après la belle 7e place de Nico Hülkenberg dans le GP inaugural en Australie. L'Allemand s'est classé 19e et avant-dernier de ce sprint, juste derrière son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto.