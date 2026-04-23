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Le patron de McLaren inquiet «Un risque élevé que l'intégrité de la F1 soit compromise»

Nicolas Larchevêque

23.4.2026

Le patron de l'écurie britannique de Formule 1 McLaren, l'homme d'affaires américain Zak Brown, a dénoncé mercredi les liens financiers entre des écuries concurrentes qui viendraient saper «l'intégrité du sport automobile».

Patron de McLaren, Zak Brown a dénoncé les liens financiers entre des écuries concurrentes.
Patron de McLaren, Zak Brown a dénoncé les liens financiers entre des écuries concurrentes.
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.04.2026, 07:50

Lors d'une rencontre avec la presse, dont l'AFP, au siège de McLaren F1, au sud de Londres, Brown n'a pas visé explicitement l'écurie franco-britannique Alpine qui serait en négociations avec Mercedes F1 pour la vente d'un quart de son capital.

«L'ensemble des 11 équipes de F1 devraient être aussi indépendantes que possible, car je crois qu'il existe un risque élevé que l'intégrité de notre sport soit compromise, ce qui détournerait nos fans plus rapidement que n'importe quoi d'autre», a mis en garde le multimillionnaire américain de 54 ans, directeur général de McLaren depuis près de dix ans.

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«Cela s'applique à n'importe qui et à tout un chacun, aux ‘équipes A-B’, à toute copropriété», a poursuivi M. Brown, en allusion au fait qu'un propriétaire unique peut posséder en F1 une grande écurie «A» et une plus petite «B», à l'instar de l'autrichienne Red Bull et ses deux équipes Red Bull Racing (où courent le Néerlandais Max Verstappen et le Français Isack Hadjar) et Racing Bulls.

Le dirigeant américain avait déjà dénoncé en 2024 le fait qu'un pilote de Racing Bulls en course avait permis à l'écurie première Red Bull Racing de rafler des points au détriment de McLaren.

«Si on parle de performances, on peut effectivement maximiser ces performances lorsque deux équipes dépendent du même groupe. C'est un vrai problème en termes d'intégrité du sport (...) et une question grave pour son équité», a insisté Zak Brown.

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Interrogé, il n'a pas cité directement les discussions en cours selon la presse entre l'écurie germano-britannique Mercedes-AMG F1, du constructeur Mercedes-Benz, et Alpine F1, détenue à 76% par Renault et à 24% par le fonds d'investissement new-yorkais Otro Capital.

Le motoriste Mercedes-AMG équipe non seulement sa propre écurie de F1, basée au nord-ouest de Londres, mais aussi les britanniques McLaren, Williams et depuis cette saison la franco-britannique Alpine dont le siège se partage entre Viry-Châtillon près de Paris et Enstone, au nord-ouest de Londres.

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