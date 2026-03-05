  1. Clients Privés
«Risque de dommages nerveux» Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie

Nicolas Larchevêque

5.3.2026

Les pilotes Aston Martin Fernando Alonso et Lance Stroll pourraient ne pas disputer tout le Grand Prix d'Australie, manche inaugurale de la saison de Formule 1 prévue dimanche, pour ne pas se blesser aux mains, a indiqué jeudi le directeur technique Adrien Newey.

Les pilotes Aston Martin Fernando Alonso et Lance Stroll pourraient ne pas disputer tout le Grand Prix d'Australie.
Les pilotes Aston Martin Fernando Alonso et Lance Stroll pourraient ne pas disputer tout le Grand Prix d'Australie.
IMAGO/Eibner

Agence France-Presse

05.03.2026, 08:16

L'ingénieur britannique a en effet révélé que les vibrations causées par le nouveau moteur Honda qui équipe désormais les monoplaces vertes pourraient provoquer des lésions nerveuses pour les pilotes.

«L'unité de puissance (le moteur, ndlr) est la source des vibrations, c'est elle qui les amplifie (...) Ces vibrations provoquent quelques problèmes de fiabilité que nous devons corriger. Mais le problème bien plus important est que ces vibrations finissent par se transmettre jusqu'aux doigts du pilote», a expliqué Newey à la presse.

Formule 1. Hiérarchie chamboulée ? Une saison 2026 pleine d'inconnues

Formule 1Hiérarchie chamboulée ? Une saison 2026 pleine d'inconnues

«Fernando estime qu'il ne peut pas faire plus de 25 tours consécutifs avant de risquer des dommages nerveux permanents aux mains. Lance pense, de son côté, qu'il ne peut pas dépasser 15 tours avant d'atteindre ce seuil», a-t-il ajouté. «Nous devrons donc très fortement limiter le nombre de tours que nous effectuerons en course tant que nous n'aurons pas identifié la source des vibrations et amélioré la situation à la base», a-t-il conclu.

Alonso : «L'adrénaline toujours bien supérieure à la douleur»

Le double champion du monde Fernando Alonso s'est toutefois montré bien plus optimiste que Newey devant les journalistes et se veut confiant pour le Grand Prix dimanche. «Ce n'est pas douloureux et ce n'est pas compliqué de contrôler la voiture. L'adrénaline est toujours bien supérieure à une quelconque douleur. Si on se battait pour la victoire, on pourrait rester trois heures dans la voiture», a-t-il assuré.

L'ambitieuse écurie Aston Martin, attendue comme la bonne surprise de 2026 grâce à l'arrivée de Newey, qui a grandement contribué notamment aux six titres mondiaux des constructeurs remportés par Red Bull, avait connu des essais de pré-saison catastrophiques à Bahreïn avec notamment des problèmes de batterie et de fiabilité.

Sébastien Buemi : «Trop tôt pour citer un favori en F1»

Sébastien Buemi : «Trop tôt pour citer un favori en F1»

Le pilote vaudois de Formule E donne son avis sur la nouvelle saison de F1, qui débute en Australie. Toujours impliqué dans l'évolution des monoplaces Red Bull, le Suisse voit tout de même Ferrari comme outsider.

02.03.2026

