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Formule 1 Une page va probablement se tourner au GP de Catalogne

ATS

11.6.2026 - 20:52

Fernando Alonso (Aston Martin), qui aura 45 ans le mois prochain, a annoncé jeudi que le Grand Prix de Catalogne ce week-end serait «probablement» sa dernière course en F1 à Barcelone.

Fernando Alonso va bientôt se retirer.
Fernando Alonso va bientôt se retirer.
ats

Keystone-SDA

11.06.2026, 20:52

«Ce week-end va être vraiment particulier, ce sera probablement ma dernière course de F1 à Barcelone. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je prendrai la décision si je poursuis ma carrière après l'été, mais Barcelone ne sera pas au calendrier l'an prochain», a souligné le double champion du monde (2005, 2006) en conférence de presse.

«Si je ne sais pas ce que je ferai l'an prochain, je ne peux pas savoir ce que je ferai dans deux ans... Le fait que ce soit peut-être ma dernière course à Barcelone ne m'affecte pas trop, je suis en paix avec ma carrière. J'ai obtenu beaucoup plus que tout ce dont je pouvais rêver quand j'étais petit», a ajouté Alonso, vainqueur à Montmelo en 2006 et 2013.

Alors que le Grand Prix d'Espagne aura désormais lieu à Madrid, sur le nouveau circuit du Madring, à partir de septembre et ce au moins jusqu'en 2035, le tracé catalan sera au calendrier un an sur deux après être parvenu à un accord pour effectuer une rotation avec le GP de Belgique à Spa. Après cette édition 2026, le Grand Prix de Catalogne aura donc lieu en 2028, 2030 et 2032.

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