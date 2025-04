Désormais soutenue par le projet 100% féminin Iron Dames, l'espoir fribourgeoise Karen Gaillard (23 ans) bénéficie d'un encadrement aux petits oignons. Préparation physique et mentale, nutrition, simulateur de course, rien n'est laissé au hasard.

Karen Gaillard, espoir du sport automobile suisse Espoir du sport automobile suisse, Karen Gaillard a vécu un premier grand moment à la fin janvier en participant aux 24 Heures de Daytona. Comme tout(e) pilote automobile, elle rêve forcément de Formule 1. 01.04.2025

«Maintenant je suis vraiment bien suivie, bien entourée, et c'est primordial», confirme-t-elle. «Je pense qu'on ne se rend pas forcément assez compte de l'importance de la préparation physique dans le sport automobile. On doit être des athlètes très complets», souligne-t-elle.

«On doit faire du cardio, mais aussi beaucoup de gainage, car on a besoin de force dans tout le corps. On doit travailler des muscles spécifiques comme la nuque. Je passe beaucoup de temps en salle de sport», explique Karen Gaillard, qui profite pleinement de la salle installée dans la maison familiale.

«Je commence aussi à faire plus de préparation cognitive», enchaîne-t-elle. «Il s'agit de travailler les réflexes, le regard, la vitesse de réaction. Il y a des exercices spécifiques, dont le but final est de pouvoir prendre des décisions lorsqu'on est sous pression», précise la Fribourgeoise.

«On a aussi des nutritionnistes à notre disposition. Mais j'ai toujours mangé sainement, donc je ne travaille pas forcément ce point-là», sourit-elle. «Mais il faut une alimentation adaptée. On doit être préparé au mieux physiquement, tout en restant le plus léger possible. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis.»

Un simulateur dans sa chambre

Karen Gaillard passe également pas mal de temps sur le simulateur de course installé dans sa chambre. «C'est une partie importante de la préparation et de l'entraînement, à tous les niveaux du sport automobile. Encore plus quand on est plus jeune. C'est super important», lâche-t-elle.

«Même en Formule 1: le premier truc que Max Verstappen fait quand il rentre d'une course, c'est allumer son simulateur et rouler. Je n'en fais pas suffisamment pour être honnête, mais c'est important non seulement pour apprendre à connaître les circuits, mais aussi pour mieux connaître la voiture», souligne-t-elle.

«Cela ne remplacera jamais les sensations qu'on a dans une vraie voiture. Mais c'est quand même très proche. On fait aussi des courses en ligne», précise Karen Gaillard, qui se connecte régulièrement à distance avec son coach. «On peut rouler ensemble en étant dans un pays différent. Il peut me corriger, et cela me permet aussi de prendre de l'expérience en peloton», explique-t-elle.

«Pas beaucoup de tests»

Au final, la Fribourgeoise consacre bien plus de temps à la préparation que derrière un volant. «Rouler en circuit, c'est normalement notre activité de base, mais c'est ce qu'on passe le moins de temps à faire. Je passe plus de temps à me préparer physiquement, mentalement. Ou à faire du simulateur, à démarcher des entreprises», soupire-t-elle.

«On roule quand on a les courses, mais on n'a finalement pas beaucoup de tests», regrette-t-elle, consciente que chaque déplacement nécessite une très grosse infrastructure. «On aimerait forcément toujours passer plus d'heures derrière son volant. Plus on passe de temps derrière le volant et meilleures seront les sensations. Il n'y a pas de miracle.»