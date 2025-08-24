  1. Clients Privés
MotoGP Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

ATS

24.8.2025 - 15:12

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté sans trembler le Grand Prix de Hongrie de MotoGP, dimanche sur le circuit de Balaton Park. Il augmente ainsi son avance en tête du championnat du monde.

Keystone-SDA

24.08.2025, 15:12

24.08.2025, 16:01

Le sextuple champion du monde, qui s'élançait en pole position, s'est offert une 14e victoire consécutive puisqu'il vient de réaliser un septième doublé course sprint-Grand Prix de suite.

MotoGP. Marquez outrageusement dominateur, encore une pole

MotoGPMarquez outrageusement dominateur, encore une pole

Le Catalan a encore repris 23 points à son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 14e dimanche, pour porter son avance à 175 longueurs, alors que son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati), neuvième du GP, est désormais relégué à 227 unités.

Sur le difficile tracé hongrois, Marc Marquez a devancé largement son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Le champion du monde en titre espagnol Jorge Martin (Aprilia), parti en 16e position, a effectué une superbe remontée pour terminer au pied du podium (4e).

Dettwiler 18e

En Moto3, Noah Dettwiler devra encore patienter avant d'inscrire ses premiers points cette saison. Le pilote bâlois âgé de 20 ans a pris la 18e place d'une course remportée par l'Espagnol Maximo Quiles.

