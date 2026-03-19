  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'est assez surréaliste» Une statue de cire de Lando Norris bientôt exposée à Londres

ATS

19.3.2026 - 14:05

Le champion du monde en titre de formule 1 Lando Norris aura bientôt droit à sa réplique en cire au musée de Madame Tussauds. L'information émane de la célèbre institution londonienne.

Lando Norris aura droit à sa statue chez Madame Tussauds
Lando Norris aura droit à sa statue chez Madame Tussauds
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 14:05

19.03.2026, 14:09

La statue de Norris sera exposée aux côtés de celles de son compatriote Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, ainsi que d'autres stars du sport comme Cristiano Ronaldo, Mo Salah et Anthony Joshua.

«C'est assez surréaliste de penser que j'aurai une statue chez Madame Tussauds, c'est un immense honneur», a déclaré le pilote britannique de 26 ans, cité dans le communiqué. Norris a travaillé avec les équipes du musée pour réaliser une réplique détaillée de lui-même, du casque aux orteils.

Les plus lus

Des mannequins demandent à la justice française d’enquêter sur Gérald Marie
Une véritable «bombe à retardement» flotte en Méditerranée
Financement de la 13e rente AVS revu à la baisse
Comment un milliardaire grec profite de la crise pour faire de grosses affaires
Pas de taux négatifs pour la BNS: ce que ça signifie