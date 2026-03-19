Le champion du monde en titre de formule 1 Lando Norris aura bientôt droit à sa réplique en cire au musée de Madame Tussauds. L'information émane de la célèbre institution londonienne.

Lando Norris aura droit à sa statue chez Madame Tussauds KEYSTONE

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La statue de Norris sera exposée aux côtés de celles de son compatriote Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, ainsi que d'autres stars du sport comme Cristiano Ronaldo, Mo Salah et Anthony Joshua.

«C'est assez surréaliste de penser que j'aurai une statue chez Madame Tussauds, c'est un immense honneur», a déclaré le pilote britannique de 26 ans, cité dans le communiqué. Norris a travaillé avec les équipes du musée pour réaliser une réplique détaillée de lui-même, du casque aux orteils.