Saood Variawa a causé la surprise en remportant la 8e étape du Dakar 2026. KEYSTONE

Au terme d'une boucle autour de Wadi-ad-Dawasir, il a précédé son compatriote Henk Lategan (Toyota) de trois secondes et le Suédois Mattias Ekström (Ford) de 29 secondes. Classé cinquième de l'étape, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) conserve la tête du général. Il possède 4'00 d'avance sur Ekström et 6'08 sur Lategan.

Sur deux roues, l'Argentin Luciano Benavides (KTM) s'est imposé comme la veille. Cela lui a permis de s'installer en tête du général avec 10 secondes d'avance sur l'ancien leader, son coéquipier australien Daniel Sanders, aussi deuxième de l'étape lundi. Le podium provisoire est complété par l'Américain Ricky Brabec (Honda), qui compte 4'47 de retard.