Le patron de l'écurie Ferrari, le Français Frédéric Vasseur, est de retour dans le paddock de F1 à Monaco dimanche. Ceci au lendemain de son hospitalisation pour une raison inconnue, a indiqué la Scuderia.

Frédéric Vasseur, est de retour dans le paddock de F1 à Monaco. (Archives) sda

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

«Il est là» a simplement dit une attachée de presse de l'équipe italienne. Interrogée sur ce dont avait souffert le dirigeant, elle a indiqué que Ferrari ne souhaitait faire aucun commentaire.

«Fred Vasseur ne sera pas présent sur le circuit aujourd'hui. A la suite d'examens médicaux, Fred restera en observation dans un établissement de santé local. Aucune autre information médicale ne sera communiquée», avait posté Ferrari samedi matin sur son compte X/Twitter.

Le Français de 58 ans est à la tête de la mythique écurie de Maranello depuis 2023. Cette saison, Ferrari occupe la 2e place du classement des constructeurs avec 147 points, derrière Mercedes (219 pts), mais ses pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton n'ont pas encore remporté de course en cinq GP.

En son absence, ses deux pilotes Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont décroché samedi respectivement les 3e et 4e places sur la grille de départ du Grand Prix qui débutera dimanche à 15h.