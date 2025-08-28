  1. Clients Privés
GP des Pays-Bas Vers un nouveau duel entre Piastri et Norris

ATS

28.8.2025 - 12:55

Après quatre semaines de vacances, la formule 1 reprend ses droits ce week-end aux Pays-Bas. L'Australien Oscar Piastri, en tête du championnat depuis avril, voudra défendre son rang face au Britannique Lando Norris, son premier poursuivant et coéquipier chez McLaren.

Keystone-SDA

28.08.2025, 12:55

Sur le circuit côtier de Zandvoort, théâtre de la 15e manche sur 24 de la saison, l'avantage semble être à Norris: vainqueur de trois des quatre derniers Grands Prix, le Britannique est aussi le dernier à s'être imposé sur les côtes de la mer du Nord, l'an dernier.

Le vice-champion en titre, qui a commencé la saison en tête du championnat, compte pour l'heure seulement neuf points de retard sur Piastri. Avec 25 points à distribuer dimanche, il peut mathématiquement repasser devant son équipier, seulement quatrième à Zandvoort l'an dernier.

Risque d'averses

Aux avant-postes depuis la première course de la saison, McLaren ne cesse d'écoeurer la concurrence. L'écurie de Woking compte déjà onze victoires en GP sur 14 possibles, dont sept doublés.

Derrière, le reste du plateau se partage les miettes. Troisième du championnat, relégué à 97 points de Piastri, le quadruple champion en titre Max Verstappen subit lui aussi la loi des McLaren. Devant son armée «oranje» ce week-end, le Néerlandais espère tout de même renouer avec la victoire, pour l'honneur plus que pour la course au titre, qui semble promis à l'écurie «papaye».

Disette inhabituelle

La disette n'a que trop duré pour «Mad Max», vainqueur de seulement deux courses cette année. La dernière victoire du pilote Red Bull remonte à mai, lors du GP d'Emilie-Romagne à Imola.

«Ce sera tout de même une course difficile», anticipe-t-il déjà, lui qui a remporté trois des quatre éditions du GP des Pays-Bas depuis son retour au calendrier en 2021. «La météo pourrait compliquer les choses». En effet, des averses sont attendues durant le weekend – des conditions dans lesquelles le Néerlandais excelle pourtant.

Circuit étroit

Les vacances auront certainement fait du bien à Lewis Hamilton, que le paddock de F1 a quitté début août en pleine crise de confiance chez Ferrari. Lors du dernier GP, le Britannique a eu des mots très durs envers lui-même après avoir manqué ses qualifications: «je suis complètement inutile», avait-il lancé, abattu.

Il avait terminé la course à la 12e place, loin derrière son équipier monégasque Charles Leclerc, quatrième. «Il est très exigeant d'abord envers lui-même», avait répondu à l'issue du GP son patron Frédéric Vasseur. «C'est pourquoi il est sept fois champion du monde».

L'étroit circuit de Zandvoort est en un défi pour les pilotes et les dépassements peuvent y être plus difficiles qu'ailleurs. «C'est un tracé très old school, avec des virages serrés mais rapides, et ses virages inclinés le rendent unique et assez palpitant», décrit le Français Pierre Gasly (Alpine).

