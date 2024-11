Max Verstappen a remporté un Grand Prix du Brésil très animé sous la pluie à Sao Paulo. Le triple champion du monde a en plus eu le plaisir de voir Lando Norris terminer 6e.

VERSTAPPEN REMPORTE LE GRAND PRIX DU BRÉSIL EN ÉTANT PARTI 17E 🤯🇧🇷



IL EST SUIVI DES DEUX ALPINE : OCON 2e GASLY 3e 🏆🇫🇷



QUELLE COURSE DE MALADE ! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/QVKVR48Cmp — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 3, 2024

ATS

Il était presque écrit que ce Grand Prix dans la banlieue de Sao Paulo ne se déroulerait pas sans histoires. Après avoir dû réviser le programme dominical en raison des pluies de samedi, les organisateurs ont eu droit à une course mouvementée à cause des trombes d'eau qui ont nivelé les valeurs et permis aux meilleurs pilotes de s'exprimer.

17e sur la grille, Max Verstappen avait la pression après la pole position matinale de Lando Norris. Mais dès le départ, le triple champion du monde est parvenu à reprendre plusieurs places et s'est vite retrouvé 10e, alors que Norris s'est fait surprendre par George Russell.

Au moment où Verstappen est remonté à la 6e place, un drapeau jaune a offert la possibilité à Russell et Norris de rentrer aux stands pour changer de pneus. Soudainement 2e derrière Esteban Ocon, Verstappen a eu «la chance» de voir un drapeau rouge à la suite du crash de Franco Colapinto au 32e tour. Le Néerlandais a pu changer «gratuitement» de pneus pour attaquer un nouveau départ. Une nouvelle «safety car» a ensuite été déployée après la sortie de route de Carlos Sainz et Verstappen a pris la tête au 43e tour pour ne plus lâcher la tête. Il a finalement devancé les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly.

🚩DRAPEAU ROUGE🚩



Gros choc pour Franco Colapinto qui perd sa Williams dans le tour de sortie des stands 💥#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/tUDaK7NH3o — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 3, 2024

Le Batave renoue avec la victoire, elle qui le fuyait depuis le mois de juin et un succès en Espagne. Il s'agit de sa 62e victoire en carrière. Et au championnat du monde, Verstappen possède désormais 62 longueurs d'avance sur Norris avec encore trois Grands Prix à disputer, à commencer par celui de Las Vegas le 23 novembre.

