GP des Etats-Unis Max Verstappen joue encore les trouble-fêtes face aux McLaren

ATS

18.10.2025 - 07:05

Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position de la course sprint du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1, vendredi à Austin.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.10.2025, 07:05

18.10.2025, 07:21

Le quadruple champion du monde en titre a devancé les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de respectivement 71 et 380 millièmes de seconde. Dans la fournaise texane, avec 33 degrés à l'ombre et une piste à plus de 42 degrés, «Mad Max» a confirmé que l'écrasante supériorité de l'écurie britannique était en train de se réduire semaines après semaines.

GP des États-Unis. Le duel fratricide chez McLaren se poursuit après les frictions

GP des États-UnisLe duel fratricide chez McLaren se poursuit après les frictions

Le Néerlandais a désormais signé trois des quatre dernières pole positions et va continuer de jouer son rôle d'arbitre dans le duel pour le titre mondial entre Norris et Piastri.

L'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) a créé la surprise en prenant la quatrième place, devant le Britannique George Russell (Mercedes) qui avait décroché la pole et la victoire à Singapour il y a deux semaines, et les Espagnols Fernando Alonso (Aston Martin) et Carlos Sainz (Williams).

Fausse incertitude en F1. George Russell : «Ce n'est pas une question d'argent ou de célébrité»

Fausse incertitude en F1George Russell : «Ce n'est pas une question d'argent ou de célébrité»

