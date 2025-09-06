  1. Clients Privés
GP d'Italie Deux mois après, Verstappen renoue avec la pole position

ATS

6.9.2025 - 17:22

Keystone-SDA

06.09.2025, 17:22

06.09.2025, 17:32

Le pilote Red Bull a devancé le Britannique Lando Norris, deuxième du classement des pilotes, de 0''077 samedi lors des qualifications. Derrière, l'autre McLaren, celle du leader au championnat du monde Oscar Piastri, occupera la deuxième ligne à côté de la Ferrari de Charles Leclerc, quatrième de ces qualifications.

Du côté de l'écurie suisse Kick-Sauber, le «rookie» Gabriel Bortoleto est à nouveau parvenu à se hisser en Q3. La Brésilien, 8e des qualifications à 0''598 de Verstappen, partagera la quatrième ligne avec l'Italien Kimi Antonelli. Son coéquipier allemand Nico Hülkengerg s'est quant à lui arrêté en Q2 (12e temps).

