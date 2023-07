Les dimanches de course se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen et Red Bull. En Hongrie, le leader du championnat du monde de Formule 1 s'est offert un nouveau cavalier seul, offrant à son écurie une 12e victoire d'affilée record.

L'horizon était encore bien dégagé pour «Mad Max» sur le tracé Hungaroring, où il a signé sa septième victoire de la rang – la neuvième cette saison en onze Grands Prix. Une victoire qui permet à l'équipe autrichienne d'engranger une 12e victoire de suite pour faire tomber le record de McLaren datant de 1988.

«Pour l'équipe, 12 victoires d'affilée, c'est tout simplement incroyable (...), j'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée pendant longtemps», a savouré le double champion du monde en titre, auteur de la 44e victoire de sa carrière en F1.

⭐️ NEW F1 RECORD! ⭐️



Red Bull take their 12th win in a row 👏👏👏#HungarianGP @redbullracing pic.twitter.com/6SBqcbBuAj — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Au championnat des pilotes, le Néerlandais compte désormais une avance de 110 points sur son dauphin et coéquipier Sergio Perez, seul autre pilote à s'être imposé en GP cette saison (en Arabie saoudite puis en Azerbaïdjan).

Hamilton n'a pas résisté

Le duel attendu entre le poleman Lewis Hamilton et son adversaire d'antan Max Verstappen n'aura duré que quelques mètres: parti en pole pour la première fois depuis décembre 2021, le pilote Mercedes n'aura pas résisté longtemps à l'assaut de «Mad Max».

Pire, le septuple champion du monde s'est fait surprendre dans la foulée par les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. A l'issue du premier tour, Hamilton était 4e. Le Britannique, davantage performant en fin de course, a terminé au pied du podium derrière Norris (2e à plus de 30'' de Verstappen) et Perez, 3e après être parti 9e sur la grille.

McLaren assure, Alpine abandonne

En Hongrie, les pilotes McLaren ont donc confirmé la bonne forme de l'équipe anglaise depuis le GP de Grande-Bretagne début juillet, grâce à une série d'améliorations sur la MCL60. Norris avait offert à l'écurie son premier podium de la saison en terminant 2e tandis que Piastri avait terminé 4e.

Les Ferrari de Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz ont fini respectivement 7e et 8e. Leclerc a une nouvelle fois pâti d'un arrêt aux stands raté de la Scuderia, lui faisant perdre de précieuses secondes. Le Monégasque a aussi écopé d'une pénalité de cinq secondes pour un accès de vitesse dans la voie des stands, lui faisant perdre sa 6e place au profit de Russell.

Chez Alpine, la série noire continue puisque Pierre Gasly et Esteban Ocon ont été les principales victimes d'un carambolage en début de GP impliquant également l'Australien Daniel Ricciardo (AlphaTauri) et le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo), reconnu coupable de l'incident. Il s'agit du troisième double abandon pour Alpine cette saison – le deuxième consécutif après celui du GP de Grande-Bretagne.

ats