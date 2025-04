Le quadruple champion du monde en titre de F1 Max Verstappen (Red Bull) a frôlé la perfection ce week-end au Japon. Il a enchaîné une pole position incroyable samedi et un succès tout en maîtrise dimanche face à des McLaren impuissantes.

Keystone-SDA ATS

Alors qu'on pensait le Néerlandais au crépuscule de sa domination, il a démontré au Pays du Soleil Levant qu'il était encore le meilleur pilote de la grille et qu'il n'abandonnerait pas sa couronne sans combattre. Après avoir arraché magistralement la pole position pour seulement douze millièmes de seconde, «Mad Max» a dominé la course sans trembler à Suzuka, ne laissant aucune chance au Britannique Lando Norris et à l'Australien Oscar Piastri.

«C'était une course plaisante. J'ai eu deux voitures orange dans mes rétroviseurs durant toute la course et j'ai dû pousser en permanence, notamment durant les 20 derniers tours. Je suis très fier de ma course et de mon week-end. Je n'ai fait aucune erreur et j'ai maximisé le potentiel de la voiture», a souligné Verstappen.

Norris dans l'herbe

Auteur d'un bon départ, le quadruple tenant du titre n'a jamais été inquiété par Norris, si ce n'est lors du changement de pneus. A la sortie des stands, le Britannique a tenté de dépasser le leader par la droite alors qu'il n'avait pas la place de le faire et il a été contraint de rouler dans l'herbe, perdant un temps précieux qu'il n'a ensuite jamais pu combler.

«L'herbe était un peu haute donc Lando (Norris) s'est assuré de la couper à la perfection», a plaisanté le Néerlandais. Norris garde la tête du championnat du monde mais ne compte plus qu'un seul point d'avance sur Verstappen, qui a décroché la 64e victoire de sa carrière et enchaîné un week-end parfait (pole position et victoire) sur le mythique tracé nippon pour la quatrième année consécutive.

«J'ai eu Max (Verstappen) en ligne de mire durant toute la course, mais je n'ai pas pu le rattraper. C'est difficile de doubler et on peut dire qu'il a gagné la course samedi en décrochant la pole. C'est un peu décevant, car on visait la victoire», a estimé le Britannique.

Derrière cette lutte entre Verstappen et les McLaren, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a conservé sa quatrième place de départ devant les deux Mercedes du Britannique George Russell et de l'Italien Andrea Kimi Antonelli. Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) a terminé septième et a été le seul pilote du Top 10 sur la grille à grappiller une place.

Premiers points pour Hadjar

Côté rookies, le Français Isack Hadjar (Racing Bulls), parti septième, a terminé huitième et a ainsi inscrit les quatre premiers points de sa carrière en F1.

Pas d'exploit en revanche pour les Sauber-Ferrari, en difficulté tout au long du week-end. L'Allemand Nico Hülkenberg a dû se contenter de la 16e place (soit celle qu'il occupait sur la grille de départ), son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto du 19e et avant-dernier rang.