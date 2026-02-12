Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) n'est pas fan des nouvelles voitures de formule 1. Il a comparé jeudi sa monoplace à «de la Formule E sous stéroïdes».

Keystone-SDA ATS

Le Néerlandais s'est exprimé à l'issue de la deuxième journée des essais officiels de la saison 2026, à Bahreïn. «Ce n'est pas très +Formule 1+. Ça ressemble plus à de la Formule E (électrique, ndlr) sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec», a déclaré Verstappen devant la presse sur le circuit de Sakhir.

«A piloter, ce n'est pas très amusant», a lancé Verstappen. «Ce n'est tout simplement pas de la Formule 1. Peut-être qu'il vaut alors mieux piloter en Formule E, non? Parce que là-bas, tout tourne autour de l'énergie, de l'efficacité et de la gestion. Donc oui, en termes de pilotage, ce n'est pas très fun», a insisté l'homme de 28 ans qui a la réputation d'être franc et direct.

Le nouveau règlement technique des moteurs et châssis est venu modifier profondément les voitures de la discipline phare du sport automobile: les 22 monoplaces, à l'aérodynamique repensée, ont des moteurs hybrides 50% thermique et 50% électrique, qui possèdent un nouveau bouton «boost» pour accélérer soudainement afin de doubler.