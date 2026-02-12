  1. Clients Privés
Quid des nouvelles monoplaces ? «Tout simplement pas de la Formule 1» – Verstappen fulmine

ATS

12.2.2026 - 19:29

Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) n'est pas fan des nouvelles voitures de formule 1. Il a comparé jeudi sa monoplace à «de la Formule E sous stéroïdes».

Keystone-SDA

12.02.2026, 19:29

12.02.2026, 19:36

Le Néerlandais s'est exprimé à l'issue de la deuxième journée des essais officiels de la saison 2026, à Bahreïn. «Ce n'est pas très +Formule 1+. Ça ressemble plus à de la Formule E (électrique, ndlr) sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec», a déclaré Verstappen devant la presse sur le circuit de Sakhir.

Formule 1. Red Bull dévoile son nouveau joujou en grande pompe

Formule 1Red Bull dévoile son nouveau joujou en grande pompe

«A piloter, ce n'est pas très amusant», a lancé Verstappen. «Ce n'est tout simplement pas de la Formule 1. Peut-être qu'il vaut alors mieux piloter en Formule E, non? Parce que là-bas, tout tourne autour de l'énergie, de l'efficacité et de la gestion. Donc oui, en termes de pilotage, ce n'est pas très fun», a insisté l'homme de 28 ans qui a la réputation d'être franc et direct.

Le boss du sport auto riposte. «Il n'y aura jamais d'amour entre la FIA et les pilotes»

Le boss du sport auto riposte«Il n'y aura jamais d'amour entre la FIA et les pilotes»

Le nouveau règlement technique des moteurs et châssis est venu modifier profondément les voitures de la discipline phare du sport automobile: les 22 monoplaces, à l'aérodynamique repensée, ont des moteurs hybrides 50% thermique et 50% électrique, qui possèdent un nouveau bouton «boost» pour accélérer soudainement afin de doubler.

