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Formule 1 Coup de tonnerre à Monaco: Verstappen abandonne dès le départ

ATS

7.6.2026 - 15:59

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été contraint à l'abandon dès le premier tour du GP de Monaco de F1 dimanche. Il était 2e sur la grille.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 15:59

07.06.2026, 16:21

Le quadruple champion du monde, qui espérait réaliser un bon envol pour s'emparer de la première place, capitale en Principauté puisqu'il est quasiment impossible de doubler, est resté scotché à l'extinction des feux, victime d'un problème technique sur sa monoplace.

«Mad Max», qui s'est imposé deux fois sur le Rocher (2022, 2023), où il réside, a exprimé son incrédulité à la radio avant de s'élancer à vitesse réduite sur le tracé monégasque puis de rentrer aux stands à la fin du premier tour.

Verstappen a eu le bon réflexe de se serrer sur la gauche et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), situé juste derrière lui sur la grille, a ainsi pu l'éviter sans encombre.

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat du monde et qui s'élançait en pole, a gardé la tête au premier virage et se trouve en position idéale pour décrocher un cinquième succès consécutif en Grand Prix.

Formule 1. À 19 ans, Antonelli domine encore les qualifications

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