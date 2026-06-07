Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été contraint à l'abandon dès le premier tour du GP de Monaco de F1 dimanche. Il était 2e sur la grille.

MAX VERSTAPPEN RESTE BLOQUÉ SUR LA LIGNE DE DÉPART 🤯



Les deux Ferrari vont chasser Antonelli, Isack Hadjar est à une place d'un podium sur CANAL+ 👀#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/6ewnA6f8sR — CANAL+ (@canalplus) June 7, 2026

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Le quadruple champion du monde, qui espérait réaliser un bon envol pour s'emparer de la première place, capitale en Principauté puisqu'il est quasiment impossible de doubler, est resté scotché à l'extinction des feux, victime d'un problème technique sur sa monoplace.

«Mad Max», qui s'est imposé deux fois sur le Rocher (2022, 2023), où il réside, a exprimé son incrédulité à la radio avant de s'élancer à vitesse réduite sur le tracé monégasque puis de rentrer aux stands à la fin du premier tour.

Verstappen a eu le bon réflexe de se serrer sur la gauche et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), situé juste derrière lui sur la grille, a ainsi pu l'éviter sans encombre.

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat du monde et qui s'élançait en pole, a gardé la tête au premier virage et se trouve en position idéale pour décrocher un cinquième succès consécutif en Grand Prix.