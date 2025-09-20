  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP d'Azerbaïdjan Accidents à foison en F1 dans des qualifications chaotiques !

ATS

20.9.2025 - 16:29

Les qualifications du GP d'Azerbaïdjan de F1 ont été très spectaculaires samedi sur le circuit urbain de Bakou. Interrompues pas moins de six fois par des accidents, elles ont vu Max Verstappen réaliser le meilleur temps.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.09.2025, 16:29

20.09.2025, 16:38

Alors que la bagarre pour décrocher la pole position dure habituellement une heure, elle a cette fois duré quasiment deux heures en raison du temps nécessaire à l'évacuation des monoplaces accidentées, au ramassage des débris dispersés sur la piste et à la remise en état des murs de protection.

Il y a eu trois drapeaux rouges en Q1 après les accidents du Thaïlandais Alexander Albon (Williams), de l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et de l'Argentin Franco Colapinto (Alpine), puis une interruption en Q2 avec la sortie de piste du Britannique Oliver Bearman (Haas) et enfin deux en Q3 avec les accidents du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et de l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde.

Au bout de ce chaos, c'est le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a décroché la pole position, devant deux pilotes inattendus, l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) et le rookie néo-zélandais Liam Lawson (Racing Bulls).

Le Britannique Lando Norris (McLaren) n'a pas su saisir l'opportunité offerte par la sortie de piste de Piastri et n'a pris que la 7e place après avoir commis une erreur dans son seul tour lancé de la Q3. Il ne partira donc que deux rangs devant son coéquipier, qui compte 31 points d'avance sur lui en tête du championnat du monde.

Les plus lus

«Les grandes fortunes» doivent être «mises à contribution» pour le budget 2026
Stan Wawrinka jette l’éponge juste avant sa demi-finale
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais
L’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève