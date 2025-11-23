Max Verstappen (Red Bull) a remporté le GP de Las Vegas samedi soir. Mais la victoire du quadruple tenant du titre pourrait passer au second plan: le leader du championnat Lando Norris (McLaren) et son coéquipier Oscar Piastri sont sous la menace d'une disqualification.

Max Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas pour la deuxième fois 🚀



Norris s’empare de la deuxième place, suivi de Russell à la troisième place !#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/DHJW6IOAY3 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 23, 2025

Keystone-SDA ATS

Lando Norris, qui s'était rapproché du titre mondial en terminant 2e, et son coéquipier australien (4e) pourraient être disqualifiés en raison d'une usure trop prononcée de la planche située sous la monoplace. Cela constituerait une illégalité technique.

Cette sanction aurait pour conséquence de relancer la course au titre puisque les deux pilotes ne marqueraient aucun point et Verstappen reviendrait à hauteur de Piastri, à 24 longueurs de Norris alors qu'il reste 58 points à engranger au maximum.

Parti en deuxième position, «Mad Max» s'est imposé sans trembler avec plus de 20'' d'avance sur Norris pour cueillir son 69e succès en F1. Le podium a été complété par un autre Britannique, George Russell (Mercedes).

Des points pour Hülkenberg

Du côté des Sauber-Ferrari, l'Allemand Nico Hülkenberg a terminé dans les points pour la neuvième fois de la saison (9e). Son coéquipier Gabriel Bortoleto a quant à lui dû abandonner après seulement trois tours. Le Brésilien avait provoqué une collision avec Lance Stroll lors du départ, endommageant sa propre voiture.