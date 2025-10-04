  1. Clients Privés
GP d’Indonésie Victoire de Bezzecchi dans la course sprint à Mandalika

ATS

4.10.2025 - 09:52

Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix d'Indonésie.

Marco Bezzecchi a gagné la course sprint en Indonésie.
Marco Bezzecchi a gagné la course sprint en Indonésie.
ats

Keystone-SDA

04.10.2025, 09:52

04.10.2025, 09:57

L'Italien a devancé les Espagnols Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) samedi sur le circuit de Mandalika.

Parti en pole-position, Marco Bezzecchi a toutefois pris un mauvais départ et s'est retrouvé largement devancé par Aldeguer et Fernandez. Il est parvenu à remonter pour coiffer Aldeguer de 0''157 sur la ligne d'arrivée, profitant aussi de la chute de Pedro Acosta.

Marc Marquez (Ducati), parti en 9e position sur la grille, a fini 7e après avoir écopé d'un «long lap» pour un dépassement hasardeux sur Alex Rins (Yamaha) en début de course. L'Espagnol a remporté un 7e titre mondial MotoGP la semaine dernière au Japon, mais sa Ducati n'affiche pas à Mandalika sa supériorité habituelle.

