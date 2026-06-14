La Toyota no 7 s'impose au bout du suspense, Buemi retrouve le podium

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24 Heures du Mans La Toyota no 7 s'impose au bout du suspense, Buemi 3e

ATS

14.6.2026 - 16:53

La Toyota no 7, pilotée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries, a remporté dimanche les 24 Heures du Mans devant une BMW. La seconde Toyota, notamment pilotée par Sébastien Buemi, a fini 3e.

Keystone-SDA

14.06.2026, 16:53

14.06.2026, 17:27

L'Hypercar Toyota no 7 a devancé de 10 secondes la BMW no 20 du Néerlandais Robin Frijns, de l'Allemand Rene Rast et du Sud-Africain Sheldon van der Linde au terme de deux tours de cadran sur le circuit de la Sarthe, dans la troisième manche du Championnat du monde d'endurance (WEC).

Quatre fois vainqueur de la mythique course d'endurance, Sébastien Buemi retrouve le podium au Mans pour la première fois depuis sa 2e place de 2023. Le trio composé du Vaudois, du Japonais Ryo Hirakawa et du Néo-Zélandais Brendon Hartley a concédé un peu plus de 20 secondes à la Toyota no 7.

Vainqueur cinq fois consécutivement entre 2018 et 2022, Toyota a donc remis la main sur la prestigieuse épreuve mancelle, après trois victoires des Ferrari 499P trois ces dernières années. Comme le redoutaient leurs adversaires, les Hypercars japonaises ne s'étaient pas dévoilées en début de semaine, ne s'élançant qu'en 14e et 15e positions après des qualifications en demi-teinte.

Coup de maître tactique

Mais, forte de ses cinq succès et avec deux équipages homogènes et performants, l'écurie japonaise, déjà victorieuse à Imola en avril grâce à l'équipage de Sébastien Buemi, a réussi un coup de maître tactiquement, peu après le départ donné samedi à 16h sous une forte chaleur.

Les deux Toyota TR010 à moteur hybride se sont en effet arrêtées très tôt pour leur premier ravitaillement, ce qui leur a permis de repartir sans être engluées dans le peloton et de bénéficier d'une piste libre. Grâce à cette stratégie décalée elles sont remontées très rapidement dans le peloton de tête, où la bataille a toutefois fait rage jusqu'au drapeau à damier.

Cadillac, à la recherche de son premier succès au Mans, et BMW, vainqueur le mois dernier à Spa-Francorchamps, ont ainsi constitué de solides adversaires, les voitures de tête échangeant leurs positions à de multiples reprises au gré des ravitaillements.

Une première pour de Vries

Mais Toyota a finalement réussi à conserver quelques secondes de marge pour remporter un nouveau succès. Conway et Kobayashi étaient déjà associés pour leur victoire en 2021. C'est en revanche un premier succès pour Nyck de Vries, qui atténuera probablement sa déception de ne pas avoir été gardé en Formule 1 à l'été 2023.

Le nombreux public venu assister à la course (quelque 400'000 spectateurs sur la semaine) a longtemps espéré une victoire de l'enfant du pays Sébastien Bourdais, au volant d'une Cadillac no 38 très véloce. Celle-ci était 3e à la mi-course, mais le Manceau a regagné son stand quelques minutes plus tard en raison d'un problème de direction assistée.

L'autre Cadillac, notamment pilotée par le Genevois Louis Delétraz, a terminé au 4e rang mais à plus de 10 secondes du podium, après avoir pointé en tête à sept heures de la fin de la course.

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