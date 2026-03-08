  1. Clients Privés
Automobilisme Victoire de Russell et doublé Mercedes

ATS

8.3.2026 - 06:40

Parti en pole, George Russell a remporté dimanche le GP d'Australie
Parti en pole, George Russell a remporté dimanche le GP d'Australie
ATS

La saison a démarré de manière idéale pour Mercedes, qui a signé le doublé dimanche à Melbourne.

Keystone-SDA

08.03.2026, 06:40

08.03.2026, 07:05

Le Britannique George Russell a remporté le GP d'Australie, première des 24 manches de la saison 2026 de Formule 1, devant son coéquipier italien Kimi Antonelli.

Les deux Flèches d'Argent, déjà dominatrices en qualifications samedi, ont récidivé en course et ont devancé largement les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton.

Derrière ce quatuor, le champion du monde en titre britannique Lando Norris (McLaren) a pris la 5e place après avoir bien résisté au retour tonitruant du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le quadruple champion du monde, 20e sur la grille après avoir eu un accident lors de la première partie des qualifications samedi, a encore réalisé une superbe remontée pour terminer 6e.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a quant à lui perdu le contrôle de sa monoplace lors du tour de mise en grille et n'a pas pu prendre le départ de la course, au grand dam de ses dizaines de milliers de supporters massés autour du circuit d'Albert Park. Le héros local, qui visait un premier succès dans sa ville natale, devait s'élancer en 5e position mais il a terminé sa course dans un mur après être parti en tête-à-queue à la suite d'un passage sur un vibreur.

Mercedes apparait déjà comme l'équipe à battre pour cette saison marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation technique qui a bouleversé les monoplaces et leurs moteurs, désormais 50% thermiques et 50% électriques. Alors que beaucoup de pilotes avaient émis des critiques acerbes sur les nouvelles voitures et des doutes quant à la possibilité de doubler, ce premier GP a été plutôt spectaculaire, avec de nombreux dépassements.

