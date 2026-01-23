  1. Clients Privés
Formule 1 L'écurie Williams renonce aux tests de Barcelone

ATS

23.1.2026 - 15:18

L'écurie Williams renonce aux premiers tests de pré-saison de formule 1 organisés la semaine prochaine à Barcelone. La décision s'explique par les retards pris dans le programme de conception de la nouvelle monoplace.

La conception de la nouvelle monoplace de Williams a pris du retard.
La conception de la nouvelle monoplace de Williams a pris du retard.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

23.01.2026, 15:18

«L'équipe Atlassian Williams F1 a pris la décision de ne pas participer aux essais prévus la semaine prochaine à Barcelone en raison des retards pris dans le programme FW48, afin de continuer à optimiser les performances de la voiture», a confirmé la formation britannique dans un communiqué.

A la place, l'équipe mènera «une série de tests, dont un programme VTT (Virtual Test Track, NDLR)», a-t-il été précisé.

Formule 1. L’écurie Audi présente la première monoplace de son histoire

Formule 1L’écurie Audi présente la première monoplace de son histoire

