Coupe de Suisse Des heurts et plusieurs blessés après le match Xamax - Yverdon

ATS

4.2.2026 - 15:09

Plusieurs personnes ont été blessées mardi soir lors de heurts entre groupe de supporters «ultras» à l'issue du quart de finale de la Coupe de Suisse opposant Neuchâtel Xamax FCS à Yverdon-Sport FC. La police a été la cible de jets de projectiles et d'engins pyrotechniques.

Plusieurs supporters vaudois ont été blessés après le match de Coupe de Suisse à Neuchâtel.
Plusieurs supporters vaudois ont été blessés après le match de Coupe de Suisse à Neuchâtel.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 15:09

Un groupe d’environ 30 à 40 supporters «ultras» neuchâtelois et biennois, cagoulés, a cherché la confrontation avec les supporters vaudois, entraînant un mouvement de foule dangereux. La police neuchâteloise s’est immédiatement interposée et, après plusieurs sommations, ce groupe s'est replié en direction de la gare.

Coupe de Suisse. Yverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

Coupe de SuisseYverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

Dans un second temps, une tentative de poursuite par ces mêmes supporters en direction des «ultras» vaudois a été stoppée par le dispositif policier. De nouveaux affrontements ont alors eu lieu à la gare de Neuchâtel. La police est intervenue sans recourir à des moyens de contrainte, malgré des jets de projectiles.

Les supporters vaudois ont quitté la Ville en train vers 22h39. Lors de ces incidents, plusieurs supporters vaudois ont été légèrement blessés et l’un d’eux a été pris en charge par une ambulance, indique mercredi la police neuchâteloise.

Coupe de Suisse. «Nouveau cycle» pour Yverdon, déception et «honte» à Xamax

Coupe de Suisse«Nouveau cycle» pour Yverdon, déception et «honte» à Xamax

