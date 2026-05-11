Ancien joueur du Lausanne-Sport et de Servette, Alexandre Pasche a décidé de ranger ses crampons à 34 ans, a-t-il annoncé dans une interview au Matin Dimanche. Le milieu de terrain vaudois n'avait plus joué depuis 2024 et une grave blessure au genou.
Formé dans la capitale olympique, Pasche a vécu trois promotions en Super League avec le LS (2011, 2015 et 2020), dont il a été capitaine. Il avait également porté le brassard à Servette (2012-2015).
Sa fin de carrière l'avait mené à Neuchâtel Xamax puis à Baden, où il s'était gravement blessé à un genou. Il va désormais commencer un CFC de menuisier, a-t-il révélé à l'hebdomadaire romand.