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Football Alexandre Pasche raccroche les crampons à 34 ans

ATS

11.5.2026 - 11:47

Ancien joueur du Lausanne-Sport et de Servette, Alexandre Pasche a décidé de ranger ses crampons à 34 ans, a-t-il annoncé dans une interview au Matin Dimanche. Le milieu de terrain vaudois n'avait plus joué depuis 2024 et une grave blessure au genou.

Alexandre Pasche (ici avec le LS en 2020) a décidé de ranger ses crampons à 34 ans.
Alexandre Pasche (ici avec le LS en 2020) a décidé de ranger ses crampons à 34 ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.05.2026, 11:47

Formé dans la capitale olympique, Pasche a vécu trois promotions en Super League avec le LS (2011, 2015 et 2020), dont il a été capitaine. Il avait également porté le brassard à Servette (2012-2015).

Sa fin de carrière l'avait mené à Neuchâtel Xamax puis à Baden, où il s'était gravement blessé à un genou. Il va désormais commencer un CFC de menuisier, a-t-il révélé à l'hebdomadaire romand.

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