Tragédie de Crans-Montana La Swiss Football Night prévue le 12 janvier annulée

ATS

5.1.2026 - 16:49

L'Association suisse de football (ASF) et la Swiss Football League (SFL) ont annulé la Swiss Football Night prévue le lundi 12 janvier. La décision a été prise en raison de l'incendie à Crans-Montana.

L'ASF et la SFL ont annulé la Swiss Football Night prévue le lundi 12 janvier (archive).
L'ASF et la SFL ont annulé la Swiss Football Night prévue le lundi 12 janvier (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.01.2026, 16:49

Tenir cette manifestation n'est pas approprié au vu des évènements et par respect pour les personnes touchées, leurs proches et les forces d'intervention, ont expliqué les deux instances.

Une décision sur une reprogrammation éventuelle de la Swiss Football Night sera prise ultérieurement, ont indiqué l'ASF et la SFL dans un communiqué commun.

