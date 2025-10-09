  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Le FC Bâle accueillera finalement Grand-Saconnex

ATS

9.10.2025 - 11:36

L'ASF a dévoilé les horaires des 8es de finale de la Coupe de Suisse (2 au 4 décembre). Grand-Saconnex se déplacera finalement au Parc St-Jacques pour y défier le FC Bâle, le jeudi 4 dès 18h30.

Shaqiri et le FCB accueilleront finalement Grand-Saconnex en 8e de finale de la Coupe de Suisse
Shaqiri et le FCB accueilleront finalement Grand-Saconnex en 8e de finale de la Coupe de Suisse
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 11:36

09.10.2025, 11:38

L'Association suisse a accepté d'inverser l'ordre du match à la demande des deux clubs. L'infrastructure du Centre sportif du Blanché, où évolue le pensionnaire de Promotion League Grand-Saconnex, ne permet pas d'accueillir une telle partie, explique l'ASF sur son site internet.

Ces 8es de finale démarreront le mardi 2 décembre dès 19h, avec un Stade Lausanne-Ouchy – Winterthour. Le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax en découdront le même soir à 19h30. Le derby vaudois opposant Yverdon et Lausanne se déroulera le mercredi 3 à 20h30, alors que Sion se rendra à Aarau le jeudi 4 (coup d'envoi à 20h30 également).

Coupe de Suisse. Les Sédunois défieront Aarau, Yverdon attend le LS de pied ferme

Coupe de SuisseLes Sédunois défieront Aarau, Yverdon attend le LS de pied ferme

A noter que le derby du Léman prévu dans le cadre de la 18e journée de Super League se disputera le mercredi 14 janvier dès 20h30, a annoncé la SFL. Servette et Lausanne devaient en découdre le 16 ou le 17 décembre à Genève, mais les Vaudois accueilleront la Fiorentina le jeudi 18 lors de la dernière journée de la phase de ligue de Conference League.

