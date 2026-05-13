La section féminine du FC Bâle doit se trouver un nouveau coach. Le club rhénan et son entraîneur principal, Omar Adlani, se séparent à la fin de la saison.

Omar Adlani n’est plus l’entraîneur de l’équipe féminine au FC Bâle. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme l'a annoncé le FCB mercredi, cette résiliation de contrat s'explique par des «divergences de vues quant à la collaboration future». Agé de 35 ans, Omar Adlani avait pris les rênes des Bâloises en octobre dernier et a atteint les quarts de finale des play-off.

Bâle aurait ensuite dû s’imposer aux tirs au but face à Saint-Gall en quart. Mais comme Adlani a fait entrer une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match officielle et a dépassé le nombre de remplacements autorisés, Bâle a perdu par forfait.