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Women’s Super League L’équipe dames du FC Bâle doit se trouver un nouvel entraîneur

ATS

13.5.2026 - 14:08

La section féminine du FC Bâle doit se trouver un nouveau coach. Le club rhénan et son entraîneur principal, Omar Adlani, se séparent à la fin de la saison.

Omar Adlani n’est plus l’entraîneur de l’équipe féminine au FC Bâle.
Omar Adlani n’est plus l’entraîneur de l’équipe féminine au FC Bâle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 14:08

Comme l'a annoncé le FCB mercredi, cette résiliation de contrat s'explique par des «divergences de vues quant à la collaboration future». Agé de 35 ans, Omar Adlani avait pris les rênes des Bâloises en octobre dernier et a atteint les quarts de finale des play-off.

Bâle aurait ensuite dû s’imposer aux tirs au but face à Saint-Gall en quart. Mais comme Adlani a fait entrer une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match officielle et a dépassé le nombre de remplacements autorisés, Bâle a perdu par forfait.

Women’s Super League. Coup de théâtre ! Le FC Bâle éliminé sur tapis vert

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