Bienne et Lausanne-Sport espèrent bien empêcher une finale de rêve en Coupe de Suisse. Le club seelandais accueillera Young Boys samedi (dès 20h30), alors que la formation vaudoise ira défier Bâle au Parc St-Jacques dimanche (coup d'envoi 15h30).

Keystone-SDA ATS

Le FC Bienne, qui vise la promotion en Challenge League ce printemps, partira en quête d'un immense exploit samedi. Une fois n'est pas coutume, souligner que la formation entraînée par Samir Chaibeddra n'a rien à perdre est un doux euphémisme.

Mais le fait d'avoir sorti Lugano (2-0) au tour précédent lui permet de croire en son étoile. L'euphorie est d'ailleurs de mise dans toute la région: plus de 20'000 billets auraient pu être vendus selon le coordinateur sportif biennois Oliver Zesiger.

Le FC Bienne n'a disputé jusqu'ici qu'une seule finale de Coupe de Suisse, en 1961, s'inclinant face à La Chaux-de-Fonds au stade ultime. Young Boys, dont les chances de décrocher le titre de champion sont minces, vise pour sa part une 17e finale de Coupe. Le club du Wankdorf a gagné huit fois ce trophée, la dernière en 2023.

Le LS peut y croire

La deuxième demi-finale s'annonce sur le papier forcément plus indécise. Leader de la Super League avant d'entamer le «Championship Group» le week-end suivant face à son dauphin Servette, le FC Bâle peut toujours rêver d'un doublé avant d'accueillir Lausanne-Sport.

Dans l'ombre des Young Boys depuis son dernier sacre en Super League en 2017, le FCB a l'occasion de retrouver la lumière ce printemps. Sous l'impulsion d'un Xherdan Shaqiri impérial depuis son retour en Suisse, il abordera la phase finale du championnat avec 6 points d'avance sur Servette.

C'est donc l'esprit serein que les joueurs de Fabio Celestini abordent cette demi-finale. Ils partent favoris, mais les confrontations directes les incitent à la prudence: battus 3-2 à Lausanne dans le premier duel de la saison (lors de la 1re journée), ils ont dû ensuite se contenter de deux nuls 1-1 à domicile.

Le LS, un parfait outsider

Lausanne-Sport, qui n'avait passé l'obstacle Bellinzone qu'aux tirs au but en quart de finale, se satisfait pleinement de son rôle d'outsider. La troupe de Ludovic Magnin, qui a d'ores et déjà réussi sa saison en arrachant son ticket pour le «Championship Group», aborde sa demi-finale en confiance et l'esprit libéré.

Le FC Bâle n'a pas disputé de finale de Coupe de Suisse depuis 2019, année de son 13e et dernier sacre dans cette compétition. Vainqueur à neuf reprises de ce trophée – la dernière fois en 1999 –, Lausanne-Sport n'a quant à lui pas atteint la finale depuis 2010. Il avait alors été écrasé 6-0 par... le FCB.