Les clubs de football suisses n’atteignent que la 12e place dans la comparaison internationale en matière de durabilité. Le football suisse présente un potentiel d’amélioration particulièrement important en ce qui concerne la protection de l’environnement.

Young Boys est le seul club à figurer dans le top 100. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un seul club suisse, le BSC Young Boys (12e place), figure dans le top 100, selon une analyse de l’association à but non lucratif Responsiball. Celle-ci a examiné 406 clubs du monde entier.

L’Allemagne est le pays le plus avancé dans la mise en œuvre de mesures de durabilité dans le football, les clubs y atteignant un score d’environ 70%. Le Danemark (63%) et le Japon (62%) complètent également le podium. Les clubs suisses, en revanche, n’atteignent qu’un peu moins de 36%.

Bon classement pour l'inclusion

Le classement évalue au total 52 indicateurs dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance. Les clubs suisses obtiennent leurs meilleurs résultats dans le domaine social, avec une moyenne de 37%. Les aspects liés à l’inclusion ont été particulièrement bien notés, notamment parce que tous les clubs proposent des billets à tarif réduit pour les étudiants ainsi que pour les bénéficiaires de l’AI et de l’AVS.

En revanche, les clubs sont faibles en matière d’environnement, avec une moyenne de seulement 18%. Selon Responsiball, des mesures visant à économiser l’eau et à réduire les déchets font notamment défaut.