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Football Coup de théâtre pour Cameron Puertas et son passeport suisse !

ATS

17.3.2026 - 17:55

La naturalisation de Cameron Puertas (27 ans) est exclue avant 2029. L'Association suisse de football (ASF) l'a confirmé à Keystone-ATS.

Cameron Puertas ne pourra pas prétendre au passeport suisse avant 2029.
Cameron Puertas ne pourra pas prétendre au passeport suisse avant 2029.
IMAGO/Nordphoto

Keystone-SDA

17.03.2026, 17:55

17.03.2026, 18:00

La raison de cette attente réside dans un délit routier commis par le joueur et qui avait été inscrit au casier judiciaire. L'inscription a été supprimée en octobre 2025, mais il faut respecter un délai de dix ans à compter de la date de l'infraction, a précisé l'Office fédéral des migrations. Puertas ne pourra donc pas être naturalisé avant le 1er février 2029.

Milieu de terrain offensif, Puertas évolue en Allemagne avec Werder Brême. Ses courses, sa force dans les duels et sa vision du jeu lui permettent de s'illustrer régulièrement. Son potentiel est connu depuis longtemps, et même avant d'être désigné footballeur de l'année 2024 en Belgique. Le Vaudois, né de parents espagnols, semble être candidat à une place en équipe de Suisse.

Cameron Puertas. «A cause de six mots, je ne peux pas avoir mon passeport suisse»

Cameron Puertas«A cause de six mots, je ne peux pas avoir mon passeport suisse»

Mais ses erreurs de jeunesse en matière de circulation routière ont sérieusement compliqué la donne. En 2017, il avait fait l'objet d'un retrait de permis temporaire et avait été contrôlé au volant un jour avant l'expiration de sa sanction. En 2019, il avait roulé en mettant les plaques d'immatriculation de sa mère sur son véhicule. L'accumulation des infractions lui avait valu une inscription au casier judiciaire.

Entretien avec Cameron Puertas à retrouver dès dimanche

En février dernier, blue Sport est allé à la rencontre de Cameron Puertas à Brême. Face à nos caméras, le milieu de terrain a évoqué sa naturalisation suisse. Son interview est à découvrir dès dimanche, à 20h30, sur blue Zoom.

Cameron Puertas : «Je suis préparé à ne plus avoir ce passeport suisse»

Cameron Puertas : «Je suis préparé à ne plus avoir ce passeport suisse»

Cameron Puertas ne pourra pas être naturalisé avant 2029. En février dernier, le milieu de terrain vaudois a évoqué ses erreurs passées qui le privent du passeport rouge à croix blanche. Un entretien à découvrir dès dimanche 20h30 sur blue Zoom.

17.03.2026

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