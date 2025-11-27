  1. Clients Privés
Football Coup de tonnerre chez la Nati ! L’entraîneur des M21 remercié

Nicolas Larchevêque

27.11.2025

Sascha Stauch n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21. L'Allemand était en poste depuis deux ans et demi. L'équipe est troisième des qualifications de l'Euro 2027 après cinq matches.

Keystone-ATS

27.11.2025, 09:27

27.11.2025, 09:33

La sélection a besoin de nouvelles impulsions pour continuer son développement, a indiqué le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami dans un communiqué de l'Association suisse de football (ASF). Un nouvel entraîneur devra «renforcer de manière décisive le développement de l'équipe», a-t-il expliqué.

Pour se qualifier pour l'Euro 2027, la Suisse doit finir en tête de son groupe ou au moins deuxième afin d'avoir une chance via les play-off. Lors des derniers mois, l'équipe n'a pas répondu aux attentes. Un nouveau sélectionneur devrait être nommé au plus tard en janvier.

Qualifs Euro M21. Les Suisses manquent le coche au Luxembourg

Qualifs Euro M21Les Suisses manquent le coche au Luxembourg

Sur le même thème

Pierluigi Tami : «Un bon mélange entre jeunesse et expérience»

Pierluigi Tami : «Un bon mélange entre jeunesse et expérience»

Le directeur des Équipes de Suisse masculines de football est content de la qualification de la Nati pour la Coupe du monde 2026, mais aussi de la relève avec la formation M17.

19.11.2025

