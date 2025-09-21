  1. Clients Privés
FR

Coupe de Suisse Lausanne, un match pour remettre la locomotive sur les rails

ATS

21.9.2025 - 04:15

Le Lausanne-Sport veut retrouver la victoire à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se rendent dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle, pensionnaire de 1re ligue (14h00).

Beyatt Lekoueiry et Lausanne doivent faire le job à Bâle.
Beyatt Lekoueiry et Lausanne doivent faire le job à Bâle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.09.2025, 04:15

21.09.2025, 08:45

Les joueurs de Peter Zeidler, qui couchaient sur quatre défaites de rang en Super League, ont quelque peu relevé la tête mercredi à Lugano (1-1). Ils voudront retrouver le sourire face à un adversaire largement à leur portée.

«Jamais vu une telle scène». Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé

«Jamais vu une telle scène»Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé

Le Stade Nyonnais recevra quant à lui le FC Zurich (15h30) avec le secret espoir de créer la surprise. Lanterne rouge de Super League, Winterthour ne se déplacera pas à Schaffhouse l'esprit serein (16h00).

Coupe de Suisse. YB mis à la porte dès les 16es de finale ! Sion passe sans brio

Coupe de SuisseYB mis à la porte dès les 16es de finale ! Sion passe sans brio

Enfin, Bosna Neuchâtel, l'un des Petits Poucets de la compétition, veut croire à l'exploit contre Lucerne (16h00). Le club de 2e ligue a mis les petits plats dans les grands pour recevoir le club de Super League à la Maladière, le stade de Neuchâtel Xamax.

Coupe de Suisse. Bis repetita à Yverdon ! Servette trébuche à nouveau au 2e tour

Coupe de SuisseBis repetita à Yverdon ! Servette trébuche à nouveau au 2e tour

