Le Stade Nyonnais a réalisé un magnifique exploit en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le club de Challenge League a en effet sorti le FC Zurich 1-1 ap, 3-1 tab.

Jahnoah Markelo (FCZ), gauche, lutte pour le ballon avec Ruben Correia (NYO), droite, lors de la rencontre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sous la pluie à Colovray, les Zurichois ont vécu un véritable cauchemar depuis le point de penalty. Alors que le score était de 1-1 après les réussites de Phaeton (20e) et Simo (67e), le FCZ a bénéficié d'un penalty très généreux à la 85e: mais Zuber a échoué face au gardien Mastil.

Les prolongations, comme souvent, n'ont rien donné et la qualification s'est jouée aux tirs au but. Et les joueurs de Super League ont craqué, ne réussissant qu'un tir sur quatre. Les Nyonnais ont su profiter de l'occasion pour se hisser au prochain tour.

Lucerne et Winterthour passent

De leur côté, Lucerne et Winterthour n'ont pas été inquiétés. Ils ont respectivement gagné 6-0 contre Bosna Neuchâtel et 4-0 face à Schaffhouse.