  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de Suisse Sensations au 1er tour : Lugano et Thoune déjà mis à la porte !

ATS

17.8.2025 - 17:35

Lugano a été éliminé dès le premier tour de la Coupe de Suisse dimanche face au SC Cham, pensionnaire de Promotion League (3-2). Même destin pour Thoune, battu sur la pelouse de Breitenrain (1-0).

Le FC Lugano n'est toujours pas guéri de ses maux.
Le FC Lugano n'est toujours pas guéri de ses maux.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.08.2025, 17:35

17.08.2025, 18:19

La victoire face au FC Bâle dimanche dernier en Super League (3-1) n'a pas suffi à remettre les Bianconeri sur le droit chemin. Les hommes de Mattia Croci-Torti, vainqueurs du trophée en 2022 et finalistes en 2023 et 2024, sont retombés dans leurs travers en terre zougoise.

Rififi au FC Lugano. Renato Steffen : «C’est mon nom qui est traîné dans la boue»

Rififi au FC LuganoRenato Steffen : «C’est mon nom qui est traîné dans la boue»

Lugano croyait sans doute avoir fait le plus dur lorsque Anto Grgic a égalisé à 2-2 sur penalty au début du temps additionnel, alors que Cham menait 2-1 depuis la 50e. Mais un troisième but signé Joël Ris à la 93e a permis aux Zougois de créer l'exploit.

Thoune battu dans la capitale

Promu en Super League cette saison, le FC Thoune a aussi cédé face à une équipe de troisième division. Les Bernois se sont inclinés dans la capitale face au FC Breitenrain. Un but sur penalty marqué par Antero Gomes à la 62e a suffi aux joueurs de Promotion League pour réussir ce coup d'éclat.

Coupe de Suisse. Servette avance sans trembler, Lausanne et YB se font peur

Coupe de SuisseServette avance sans trembler, Lausanne et YB se font peur

Les plus lus

Un mort dans un accident d'avion à Valeyres-sous-Rances
Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis
Trump vante de «grands progrès» avec la Russie
Servette avance sans trembler, Lausanne et YB se font peur
Dan Ndoye signe des débuts fracassants en Angleterre