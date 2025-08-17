  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de Suisse Servette avance sans trembler, Lausanne et YB se font peur

ATS

17.8.2025 - 17:43

Servette et le Lausanne-Sport n'ont pas failli lors du 1er tour de la Coupe de Suisse dimanche. Les Grenat ont dominé Dardania Lausanne (2e ligue int.) 5-0 et le LS s'est imposé 2-1 à Vevey (PL).

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery
Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery. Miroslav Stevanovic et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne.

Miroslav Stevanovic et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne.

Photo: KEYSTONE

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery. Seydou Traoré (à droite) et le LS ont souffert en fin de match face aux Veveysans.

Seydou Traoré (à droite) et le LS ont souffert en fin de match face aux Veveysans.

Photo: KEYSTONE

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery. Les joueurs de Courtételle y ont cru jusqu'à la 79e minute contre YB.

Les joueurs de Courtételle y ont cru jusqu'à la 79e minute contre YB.

Photo: KEYSTONE

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery
Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery. Miroslav Stevanovic et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne.

Miroslav Stevanovic et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne.

Photo: KEYSTONE

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery. Seydou Traoré (à droite) et le LS ont souffert en fin de match face aux Veveysans.

Seydou Traoré (à droite) et le LS ont souffert en fin de match face aux Veveysans.

Photo: KEYSTONE

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour - Gallery. Les joueurs de Courtételle y ont cru jusqu'à la 79e minute contre YB.

Les joueurs de Courtételle y ont cru jusqu'à la 79e minute contre YB.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

17.08.2025, 17:43

17.08.2025, 17:48

A Chavannes-près-Renens, Servette a dû attendre la 35e minute pour faire la différence. Micha Stevanovic a ouvert le score de la tête avant qu'Ablie Jallow ne mette les Genevois à l'abri à la 44e. Florian Ayé (47e), Dylan Bronn (74e) et Alonzo Vincent (87e) ont salé l'addition en deuxième période pour offrir à Jocelyn Gourvennec un premier succès à la tête du SFC.

Coupe de Suisse. Sensations au 1er tour : Lugano et Thoune déjà mis à la porte !

Coupe de SuisseSensations au 1er tour : Lugano et Thoune déjà mis à la porte !

Lausanne a eu plus de peine à se défaire de Vevey-Sports, qui milite en Promotion League. Après avoir été sauvée par un poteau, la formation de Peter Zeidler a marqué deux jolis buts signés Gaoussou Diakité (36e) et Muhannad Al Saad (45e). Un but veveysan en fin de match (Kali/87e) a toutefois donné quelques sueurs froides aux Lausannois, qui ont dû faire le dos rond pour composter leur billet pour les 16es de finale.

YB s'en sort aussi

Le FC Courtételle, qui évolue en première ligue, a aussi pu croire à l'exploit face à Young Boys. Les Jurassiens ont tenu leurs adversaires de Super League en échec jusqu'à la 79e avant que les Bernois ne passent l'épaule en fin de match (4-1).

Coupe de Suisse. Face à Ajoie-Monterri, les Sédunois font le café

Coupe de SuisseFace à Ajoie-Monterri, les Sédunois font le café

Les plus lus

Poutine ne veut pas la paix mais une capitulation de Kiev
Utilisation de bovins interdite dans des manifestations
Un match interrompu après un incident «plus tolérable »
Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1
Trump vante de «grands progrès» avec la Russie