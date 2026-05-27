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Coupe de Suisse Débordements de supporters : le SLO et GC sanctionnés

ATS

27.5.2026 - 11:46

L'Association suisse de football (ASF) a annoncé mercredi sanctionner le Stade Lausanne-Ouchy et Grasshopper. Des débordements de supporters avaient émaillé la demi-finale de Coupe de Suisse opposant ces deux équipes le 18 avril à Lausanne.

Les deux protagonistes de la demi-finale de Coupe de Suisse le 18 avril ont été sanctionnés.
Les deux protagonistes de la demi-finale de Coupe de Suisse le 18 avril ont été sanctionnés.
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 11:46

27.05.2026, 11:48

La Commission de contrôle et de discipline de l'ASF a condamné GC à une amende de 60'100 francs suisses, ainsi qu'une fermeture du secteur dévolu aux supporters du club pour les deux prochaines rencontres de Coupe à domicile. En cas de récidive dans les deux prochaines années, les Sauterelles s'exposent à une nouvelle fermeture de ce secteur au Letzgrund, valable pour le début de la compétition suivant l'infraction.

Le SLO a quant à lui écopé d'une amende de 6400 francs, une sanction motivée par le «comportement de ses supporters à l’intérieur du stade ainsi que pour des infractions du club aux prescriptions de sécurité», a précisé l'ASF dans un communiqué.

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