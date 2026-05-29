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Carnet noir Disparition d'une figure du foot helvétique, champion avec Servette

ATS

29.5.2026 - 20:14

Champion de Suisse avec le Servette FC en 1994, Peter Schepull est décédé à l’âge de 61 ans. L’Association Suisse de Football (ASF) a confirmé la triste nouvelle.

Peter Schepull, à gauche, sous le maillot de Wettingen, dans un duel face au Sédunois Mirsad Baljic. Photo prise le 7 octobre 1989 lors du match de championnat de Ligue nationale A.
Peter Schepull, à gauche, sous le maillot de Wettingen, dans un duel face au Sédunois Mirsad Baljic. Photo prise le 7 octobre 1989 lors du match de championnat de Ligue nationale A.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.05.2026, 20:14

International à 22 reprises Peter Schepull avait également remporté le titre national avec les Grasshoppers en 1984. Il a porté par ailleurs les couleurs de Wettingen avant une reconversion dans l’immobilier.

En équipe nationale, il avait été sur le terrain le 1er mai 1991 lors du succès 3-2 de la Suisse en Bulgarie. Introduit à la 87e pour Adrian Knup, il avait été aux premières loges pour admirer le but légendaire de Kubilay Türkyilmaz à la 90e.

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