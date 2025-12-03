  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de Suisse Découvrez le maillot de la Nati pour la Coupe du monde !

Luca Betschart

3.12.2025

L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026, dont le tirage au sort a lieu vendredi. Ce chandail rouge sera également porté par l’équipe féminine.

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026. Un chandail rouge que portera également l’équipe féminine.

03.12.2025

Rédaction blue Sport

03.12.2025, 10:20

03.12.2025, 10:49

L’Association suisse de football, toujours associée à PUMA, a présenté mercredi le nouveau maillot domicile de ses équipes nationales. «Inspiré du design emblématique du passeport suisse, ce maillot alliant tradition et modernité pose de nouveaux jalons en matière d’esthétique sportive», indique l’ASF dans un communiqué.

Celui-ci s’inspire du passeport suisse, «symbole de l’identité et de la communauté qui caractérisent la Suisse et ses équipes nationales. Les lignes précises et l’inspiration de la topographie suisse se retrouvent dans le maillot. De couleur rouge vif, il ne crée pas seulement des accents visuels: il surprend aussi par ses détails particuliers. Exposés à la lumière UV, les logos sur la poitrine brillent en rouge fluo – un hommage à l’amour du détail suisse, ainsi qu’à l’importance du design et de la technologie.»

Exposés à la lumière UV, les logos sur la poitrine brillent en rouge fluo.
Exposés à la lumière UV, les logos sur la poitrine brillent en rouge fluo.
Photo : ASF

Des éléments qui font sens pour Granit Xhaka. «Les détails du maillot me rappellent d’où nous venons et ce que nous incarnons: une Suisse capable d’accomplir de grandes choses grâce à sa cohésion et à sa détermination. C’est un maillot qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, pour nos supporters, pour notre pays et pour la prochaine génération. En 2026, nous voulons non seulement être de la partie, mais aussi envoyer un signal et montrer que la Suisse appartient à l’élite mondiale», affirme le capitaine de la Nati.

«Un moment historique»

L’ASF rappelle également que «l’année prochaine, la Suisse sera représentée sur la plus grande scène du football international avec ce maillot – un moment historique, puisque l’équipe nationale s’est qualifiée pour la sixième fois consécutive pour la phase finale de la Coupe du monde.»

Mondial 2026. La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus

Mondial 2026La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus

«La sixième qualification consécutive pour le plus important tournoi de football international est un succès majeur pour le football suisse et la preuve du développement continu de notre équipe nationale. Le succès de nos équipes nationales masculines et féminines n’est possible que grâce à des partenariats solides basés sur la confiance et des valeurs communes. Notre collaboration de longue date avec PUMA montre qu’ensemble, nous pouvons obtenir des résultats durables sur le terrain et en dehors», ajoute le président de l'ASF, Peter Knäbel.

L’instance faitière du football suisse précise que le nouveau maillot sera  porté pour la première fois lors du rassemblement de mars 2026.

Dan Ndoye, Granit Xhaka et Nico Elvedi porteront le nouveau maillot officiellement en mars.
Dan Ndoye, Granit Xhaka et Nico Elvedi porteront le nouveau maillot officiellement en mars.
Photo : ASF

Les plus lus

«Il y a la peur aux États-Unis, c'est un truc dont on ne se rend pas compte»
Roger Nordmann candidat pour remplacer Rebecca Ruiz
La plus grande énigme aérienne redémarre: 70 millions sur la table
Mikaela Shiffrin sanctionnée par la FIS à Copper Mountain
La FIS tire la sonnette d’alarme avec les Jeux de Milan-Cortina