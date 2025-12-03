L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026, dont le tirage au sort a lieu vendredi. Ce chandail rouge sera également porté par l’équipe féminine.

Rédaction blue Sport Luca Betschart

L’Association suisse de football, toujours associée à PUMA, a présenté mercredi le nouveau maillot domicile de ses équipes nationales. «Inspiré du design emblématique du passeport suisse, ce maillot alliant tradition et modernité pose de nouveaux jalons en matière d’esthétique sportive», indique l’ASF dans un communiqué.

Celui-ci s’inspire du passeport suisse, «symbole de l’identité et de la communauté qui caractérisent la Suisse et ses équipes nationales. Les lignes précises et l’inspiration de la topographie suisse se retrouvent dans le maillot. De couleur rouge vif, il ne crée pas seulement des accents visuels: il surprend aussi par ses détails particuliers. Exposés à la lumière UV, les logos sur la poitrine brillent en rouge fluo – un hommage à l’amour du détail suisse, ainsi qu’à l’importance du design et de la technologie.»

Exposés à la lumière UV, les logos sur la poitrine brillent en rouge fluo. Photo : ASF

Des éléments qui font sens pour Granit Xhaka. «Les détails du maillot me rappellent d’où nous venons et ce que nous incarnons: une Suisse capable d’accomplir de grandes choses grâce à sa cohésion et à sa détermination. C’est un maillot qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, pour nos supporters, pour notre pays et pour la prochaine génération. En 2026, nous voulons non seulement être de la partie, mais aussi envoyer un signal et montrer que la Suisse appartient à l’élite mondiale», affirme le capitaine de la Nati.

«Un moment historique»

L’ASF rappelle également que «l’année prochaine, la Suisse sera représentée sur la plus grande scène du football international avec ce maillot – un moment historique, puisque l’équipe nationale s’est qualifiée pour la sixième fois consécutive pour la phase finale de la Coupe du monde.»

«La sixième qualification consécutive pour le plus important tournoi de football international est un succès majeur pour le football suisse et la preuve du développement continu de notre équipe nationale. Le succès de nos équipes nationales masculines et féminines n’est possible que grâce à des partenariats solides basés sur la confiance et des valeurs communes. Notre collaboration de longue date avec PUMA montre qu’ensemble, nous pouvons obtenir des résultats durables sur le terrain et en dehors», ajoute le président de l'ASF, Peter Knäbel.

L’instance faitière du football suisse précise que le nouveau maillot sera porté pour la première fois lors du rassemblement de mars 2026.