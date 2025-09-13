  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football suisse «Nous avons perdu du terrain» - David Degen tacle l’ASF et la SFL !

ATS

13.9.2025 - 09:43

David Degen ne cache pas son insatisfaction par rapport à l'Association suisse (ASF) et à la Swiss Football League (SFL). «Il y a cent sujets à aborder», déclare le président du FC Bâle dans une interview accordée aux journaux de Tamedia.

David Degen ne mâche pas ses mots envers l'ASF et la SFL
David Degen ne mâche pas ses mots envers l'ASF et la SFL
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 09:43

13.09.2025, 10:12

L'ancien international craint que la Suisse ne perde rapidement pied sur la scène internationale. «Nous avons perdu du terrain dans le développement de nos talents, même par rapport à des nations plus petites», explique-t-il.

Le président du champion de Suisse en titre fait référence à l'équipe de Suisse M17 qui «a perdu presque tous ses matches récemment», mais il passe sous silence la qualification pour la Coupe du monde 2025, pour une première participation depuis 2009.

David Degen s'en prend à la formation des entraîneurs. Il s'insurge contre le fait que, même en tant que joueur de l'équipe nationale, «dans le meilleur des cas, il faut cinq ans pour obtenir la licence UEFA Pro en tant qu'entraîneur».

Revue de presse. La «surprise» Bâle saluée malgré une Super League «médiocre»

Revue de presseLa «surprise» Bâle saluée malgré une Super League «médiocre»

Selon lui, un bon entraîneur est un leader qui a un bon feeling avec les gens, ce qui ne peut pas être transmis dans des cours. C'est pourquoi il plaide pour une promotion plus ciblée et pour une durée de formation plus courte.

En ce qui concerne la SFL, Degen demande d'une part moins de réglementation afin de pouvoir faire face à la concurrence internationale. «Cela se voit par exemple dans la taille des cadres, qui est limitée à 25 joueurs», souligne-t-il.

Il ne comprend pas non plus qu'en Suisse – un pays non membre de l'Union européenne – on fasse une distinction entre les étrangers de l'UE et les étrangers non membres de l'UE lors de l'octroi des licences. Un club est une entreprise dans un contexte de concurrence mondiale et non une entreprise artisanale régionale.

Critères plus stricts

D'autre part, Degen souhaite des critères économiques plus stricts pour l'admission en Super League. Selon lui, les clubs promus avec une base de supporters modeste nuiraient plutôt qu'ils ne profiteraient à l'attractivité de la Super League. Il estime que la Challenge League devrait être exploitée de manière semi-professionnelle afin de créer de la place pour la relève suisse.

Interrogé par Tamedia sur le fait que le FC Bâle pourrait presque aligner deux équipes sur le terrain avec des professionnels étrangers dans l'effectif, David Degen a répondu: «Mais ce sont des joueurs étrangers de qualité.»

Archive sur le FC Bâle

Daniel Stucki : «J’aime bien les entraîneurs vaudois»

Daniel Stucki : «J’aime bien les entraîneurs vaudois»

Directeur sportif du FC Bâle, Daniel Stucki est revenu au micro de blue Sport sur la nomination de Ludovic Magnin au poste d’entraîneur du club rhénan. Le Vaudois succède au... Vaudois Fabio Celestini.

17.06.2025

Les plus lus

«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Déroute historique des All Blacks face à l’Afrique du Sud
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!
La levée de l'interdiction des courses automobiles interroge
Le village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!