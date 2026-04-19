«Une honte» : Grasshoppers sort la sulfateuse face à certains de ses fans

Les Grasshoppers ont réagi après les débordements de leurs supporters samedi à Lausanne où le club zurichois a été battu 2-0 par le SLO en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Les joueurs de Grasshopper déçus après leur défaite face au Stade Lausanne-Ouchy KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué, les Grasshoppers ne dissimulent pas leur «honte devant ce comportement».

«Nous comprenons la déception de nos supporters. Mais un petit groupe a dépassé toutes les limites, écrit le club. Nous sommes en contact avec les autorités pour étudier la possibilité d’engager des procédures judiciaires contre les fautifs.»