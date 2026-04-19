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Coupe de Suisse «Une honte» : Grasshoppers sort la sulfateuse face à certains de ses fans

ATS

19.4.2026 - 17:33

Les Grasshoppers ont réagi après les débordements de leurs supporters samedi à Lausanne où le club zurichois a été battu 2-0 par le SLO en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Les joueurs de Grasshopper déçus après leur défaite face au Stade Lausanne-Ouchy
Les joueurs de Grasshopper déçus après leur défaite face au Stade Lausanne-Ouchy
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 17:33

Dans un communiqué, les Grasshoppers ne dissimulent pas leur «honte devant ce comportement».

Stevanovic aux anges. «Je sais que cette équipe a quelque chose de spécial»

Stevanovic aux anges«Je sais que cette équipe a quelque chose de spécial»

«Nous comprenons la déception de nos supporters. Mais un petit groupe a dépassé toutes les limites, écrit le club. Nous sommes en contact avec les autorités pour étudier la possibilité d’engager des procédures judiciaires contre les fautifs.»

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Coupe de Suisse